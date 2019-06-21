На площадке сооружения АЭС «Пакш-2» (Венгрия) дан старт первым строительно-монтажным работам

20 июня 2019 г. на площадке сооружения венгерской АЭС «Пакш-2» (генеральный подрядчик — АО ИК «АСЭ», Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») состоялась торжественная церемония, посвященная началу возведения первых зданий строительно-монтажной базы (СМБ).

В мероприятии по случаю начала работ приняли участие министр без портфеля, ответственный за расширение АЭС «Пакш» Янош Шули, старший вице-президент АО ИК «АСЭ» — директор по сооружению АЭС «Пакш-2» Александр Хазин, генеральный директор ЗАО «Пакш-2» Иштван Ленкеи, а также генеральный директор строительного дивизиона компании «KÉSZ Group» (осуществляет сооружение первых объектов СМБ) Золтан Шараи.

В рамках данных работ будут возведены в общей сложности более 80 объектов: административные здания, монтажные цеха, склады и другое. Все эти объекты необходимы для обеспечения строительства двух энергоблоков АЭС в будущем.

«С точки зрения долгосрочной конкурентоспособности венгерской экономики крайне важно, чтобы венгерские предприятия и население были обеспечены дешевой отечественной электроэнергией», — подчеркнул Янош Шули. Министр отметил, что атомные электростанции производят электроэнергию в промышленных масштабах без выбросов углекислого газа. Поэтому основой климатической политики Венгрии является долгосрочное сохранение ядерных мощностей вместе с ростом доли солнечной энергетики. Министр напомнил, что в настоящее время одна треть потребности страны в электроэнергии обеспечивается за счет закупки электроэнергии, произведенной на угольных станциях в соседних с Венгрией странах. Поэтому проект АЭС «Пакш-2» имеет ключевое значение не только с точки зрения достижения целей по защите климата, но и для сокращения зависимости от импорта. «Согласно последнему докладу Венгерского ведомства по энергетике и регулированию энергетической инфраструктуры (МЕКН), Венгрия занимает второе место по дешевизне электроэнергии из стран ЕС после Болгарии. Чтобы сохранить это достойное место необходимо удержать долю атомной энергии в энергетической корзине в долгосрочной перспективе. Поэтому особенно важно, чтобы новые энергоблоки были построены».