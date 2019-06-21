Томский «Микран» обеспечил связью 3G сельскую местность в Бразилии



завод радиоэлектронной аппаратуры «Микран»

© www.riatomsk.ru

Томская научно-производственная фирма «Микран» запустила сеть мобильной связи третьего поколения — 3G — в сельской местности возле города Барра-ду-Шапеу (штат Сан-Паулу, Бразилия), сообщила генеральный директор компании Вера Парамонова.

По ее словам, работа с Бразилией в партнерстве с крупным международным мобильным оператором связи Telefonica началась в 2016 году. Главной целью проекта было предоставить 3G-связь в сельскую местность из близлежащего города Барра-ду-Шапеу в штате Сан-Паулу.

«Большое расстояние между двумя радиорелейными станциями потребовало высокую мощность и помехоустойчивость. Для решения этой задачи использовалась цифровая радиорелейная станция Y‑Packet 2, работающая не только в традиционных для России диапазонах частот от 5 до 23 ГГц, но и в нелицензируемых диапазонах 2,2 и 4 ГГц», — рассказала Парамонова.

Предложенное решение обеспечило высокую пропускную способность (170 Мбит/с) и защищенную сеть без установки промежуточной радиорелейной станции, что не потребовало высоких капитальных и операционных расходов.

«В прошлом году с участием нашей компании и партнера из Бразилии состоялись переговоры в Мадриде, где проводилась презентация нашего решения, заинтересовавшего техническую службу головного офиса компании Telefonica», — отметила собеседница агентства.

Есть все предпосылки, добавила Парамонова, что этот кейс расширится и найдет применение не только на территории Латинской Америки, но и в других регионах присутствия международной компании Telefonica. Оборудование «Микрана» также используется на территории крупнейшей бразильской нефтегазовой компании — Petrobras. Ведутся совместные работы с дочерней компанией Telecom Italia — TIM Brasil.

НПФ"Микран" реализует сложные проекты на основе полного научно-производственного цикла в области СВЧ- и радиоэлектроники.

Главное конкурентное преимущество компании — полный производственный цикл с собственной разработкой и производством продукции, начиная от электронной компонентной базы СВЧ и заканчивая серийными изделиями. «Микран» оперативно реагирует на потребности рынка, внедряет инновационные разработки, контролирует процесс создания технологии и передачи ее в производство, отслеживает качество выпускаемых изделий.

Офисы продаж компании находятся во Вьетнаме, Бразилии, ЮАР и Италии. «Микран» также ведет активную деятельность по продвижению продукции в странах СНГ и Ближнего Востока.