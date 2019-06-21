Единственное в мире предприятие по разработке техногенного месторождения олова запущено в ЕАО



Пуско-наладочные работы на объекте. 2018 год

© minvr.ru

Единственное в мире предприятие по разработке техногенного месторождения олова запущено в Еврейской автономной области. В этом году обогатительная фабрика ООО «Ресурсы Малого Хингана» должна выйти на проектную мощность.

Предприятие заработало на территории области в 2018 году. Оно применяет технологию, позволяющую добывать оловянный концентрат из сырья, оставшегося от деятельности старого предприятия «ХинганОлово», которое было создано сразу после войны в Хинганском районе области. С начала 1940-х в шахтах добывали оловянную руду, обогащали ее по технологии, которая имелась на тот момент, остатки, так называемые хвосты, сваливали в отвалы — хвостохранилища. В начале двухтысячных годов предприятие закрылось. Эти хвостохранилища и стали сырьем для работы новой обогатительной фабрики.

На сегодняшний день ООО «Ресурсы Малого Хингана» является одним из двух предприятий в России, добывающих олово и единственным в мире предприятием, осуществившим опыт разработки техногенного месторождения.

ООО «Ресурсы Малого Хингана» — градообразующее предприятие.

Создание новой обогатительной фабрики позволило трудоустроить жителей поселка Хинганск и соседнего Облучья, которые остались без работы после закрытия «ХинганОлово».

В 2019 году предприятие планирует выйти на проектную мощность в 1 млн тонн исходного материала в год, то есть тысячу тонн олова в концентрате. Сегодня обогатительная фабрика вышла на 75% проектной мощности по исходному сырью. На сегодняшний день в проект вложено более 800 миллионов рублей, 15 миллионов в этом году перечислено в бюджет региона.

На сегодняшний день получаемый концентрат идет на экспорт. Продукция доставляется в контейнерах до порта Владивосток и дальше за границу.

Планируется, что в перспективе 3-5 лет предприятие перейдет на добычу коренного олова в шахтах в Мало Хинганском рудном узле. Сегодня уже проводятся мероприятия по геологоразведке тех месторождений, которые находятся в Облучинском районе.