В Иркутске выпускают 200-тонный стенд для огромных колёс карьерных самосвалов
Обычный шиномонтаж заканчивается там, где начинаются карьерные машины. Их колёса настолько велики и тяжелы, что для обслуживания требуется не привычный станок из автосервиса, а отдельная промышленная установка массой 12 тонн.
Такое оборудование выпускается в Иркутске. Стационарный шиномонтажный стенд СШМ предназначен для монтажа и демонтажа крупногабаритных шин, дисков и ободов карьерной, строительной и промышленной техники.
Установка развивает усилие 200 тонн. Она позволяет заменить тяжёлые ручные операции управляемой работой гидравлических механизмов и организовать полноценный участок шиномонтажа непосредственно на территории горнодобывающего или промышленного предприятия.
Когда одно колесо становится производственной задачей
Карьерные самосвалы и погрузчики ежедневно работают с огромными нагрузками. Они перевозят горную массу, перемещаются по технологическим дорогам и эксплуатируются там, где обычная техника долго не выдерживает.
Колёса таких машин соответствуют масштабу решаемых задач. Крупногабаритная шина вместе с диском и элементами обода представляет собой тяжёлую многокомпонентную конструкцию. Для её обслуживания недостаточно автомобильного шиномонтажного станка или обычного ручного инструмента.
При разборке требуется приложить большое усилие и одновременно сохранить контроль над положением деталей. Необходимо отделить шину от диска, демонтировать элементы обода, провести осмотр или ремонт, а затем правильно собрать колесо.
Именно для такой работы создан стационарный стенд СШМ.
Двести тонн управляемого усилия
Главная характеристика установки — усилие отжима до 200 тонн. Оно создаётся гидравлической системой при рабочем давлении 350 бар.
Но важна не только сама цифра. При обслуживании крупногабаритного колеса усилие должно прикладываться плавно и в нужной точке. Резкое или неправильно направленное воздействие способно повредить шину, диск либо элементы обода.
Для самосвалов и тяжёлых погрузчиков
Стенд рассчитан на обслуживание крупногабаритных колёс двух основных типов.
Для карьерных самосвалов с относительно узкими колёсами рабочий диапазон простирается от типоразмера 18.00-25 до 36.00-51. Для погрузчиков с широкопрофильными шинами — от 23.5/85-25 до 46/65-45.
Это позволяет использовать один стационарный участок для обслуживания разных машин:
карьерных самосвалов, фронтальных погрузчиков, колёсных бульдозеров, тяжёлой строительной техники, промышленного транспорта, специальных колёсных машин.
Оборудование особенно востребовано там, где крупногабаритные шины обслуживаются регулярно, а отправлять каждое колесо на удалённую ремонтную базу долго и дорого.
Свой шиномонтаж рядом с карьером
Доставка карьерного колеса в сторонний сервис сама по себе становится сложной операцией. Необходимо снять его с машины, переместить грузоподъёмной техникой, закрепить на специальном транспорте и доставить к месту ремонта.
После обслуживания весь путь приходится проходить в обратном порядке. В это время карьерная машина может оставаться вне эксплуатации.
Стационарный стенд позволяет создать собственный шиномонтажный участок рядом с местом работы техники. Предприятие получает возможность выполнять основные операции силами своей ремонтной службы.
Это помогает:
сократить лишние перевозки крупногабаритных колёс, уменьшить зависимость от сторонних сервисов, быстрее проводить техническое обслуживание, организовать постоянное рабочее место для ремонтной бригады, быстрее возвращать машины в эксплуатацию.
На крупных горнодобывающих предприятиях исправность одного самосвала влияет на работу всей технологической цепочки. Поэтому собственная ремонтная инфраструктура имеет не меньшее значение, чем характеристики основной техники.
Без ударных и случайных методов
При отсутствии специализированного оборудования ремонтным бригадам приходится применять несколько разрозненных приспособлений. Это усложняет организацию работ и повышает зависимость результата от опыта сотрудников.
При этом крупногабаритные шины и колёсные диски стоят дорого. Повреждение одного элемента при разборке может превратить плановое обслуживание в серьёзный ремонт.
СШМ создаёт усилие гидравлически, без необходимости компенсировать недостаток мощности тяжёлым ручным трудом или ударными методами. Рабочая платформа перемещается контролируемо, а процесс можно остановить для проверки положения деталей.
Механизация позволяет:
снизить физическую нагрузку на работников, повысить повторяемость операций, уменьшить риск повреждения шины и обода, сократить время разборки и сборки, повысить безопасность ремонтного участка.
Для тяжёлой промышленности это не вопрос удобства, а необходимое условие стабильной эксплуатации техники.
Оборудование, которое обычно остаётся за кадром
Когда говорят о горнодобывающей промышленности, чаще всего показывают гигантские самосвалы, экскаваторы и дробильные комплексы. Однако работа карьера зависит от множества менее заметных машин.
Основную технику необходимо поднимать, ремонтировать, заправлять и обеспечивать энергией. Колёса нужно снимать, разбирать, осматривать, восстанавливать и устанавливать обратно. За каждой из этих операций стоит специализированное оборудование.
Стационарный шиномонтажный стенд не добывает руду и не перевозит горную массу. Но именно он помогает возвращать в строй машины, без которых добыча остановится.
В этом заключается особая ценность подобных разработок. Российская промышленность создаёт не только большие и заметные машины, но и всю необходимую инфраструктуру для их обслуживания.
Иркутская гидравлика для тяжёлой техники
СШМ представляет собой серьёзный промышленный комплекс:
1. масса оборудования — 12 тонн;2. усилие отжима — 200 тонн;3. рабочее давление — 350 бар;4. размер основания — 9×6 метров;5. электропитание — 380 В;
Однако ценность установки определяется не только характеристиками. Главное — в России выпускается оборудование для создания собственных ремонтных участков на горнодобывающих и промышленных предприятиях.
Это практическое машиностроение, результат которого можно измерить конкретно: сокращёнными простоями, механизированными операциями и возвращённой в работу техникой.
Большая промышленность складывается из таких проектов
Устойчивость промышленности зависит не только от строительства новых предприятий. Не менее важно, располагает ли страна собственным оборудованием для обслуживания машин, уже работающих в карьерах, на стройках и производственных площадках.
СШМ закрывает одну из таких задач. Двенадцатитонная установка с усилием 200 тонн позволяет механизировать обслуживание огромных колёс и создать постоянное рабочее место для ремонтной бригады.
Из подобных стендов, станков, гидравлических систем и ремонтных комплексов складывается производственная самостоятельность предприятий. Чем больше оборудования выпускается внутри страны, тем шире возможности российских специалистов решать сложные задачи собственными силами.
СШМ — хороший пример того, что современное отечественное машиностроение работает не только над заметными широкой публике проектами. Оно создаёт и специализированные машины, без которых невозможно ежедневное движение большой промышленности.
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