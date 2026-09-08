Обычный шиномонтаж заканчивается там, где начинаются карьерные машины. Их колёса настолько велики и тяжелы, что для обслуживания требуется не привычный станок из автосервиса, а отдельная промышленная установка массой 12 тонн.

Такое оборудование выпускается в Иркутске. Стационарный шиномонтажный стенд СШМ предназначен для монтажа и демонтажа крупногабаритных шин, дисков и ободов карьерной, строительной и промышленной техники.

Установка развивает усилие 200 тонн. Она позволяет заменить тяжёлые ручные операции управляемой работой гидравлических механизмов и организовать полноценный участок шиномонтажа непосредственно на территории горнодобывающего или промышленного предприятия.

Когда одно колесо становится производственной задачей

Карьерные самосвалы и погрузчики ежедневно работают с огромными нагрузками. Они перевозят горную массу, перемещаются по технологическим дорогам и эксплуатируются там, где обычная техника долго не выдерживает.

Колёса таких машин соответствуют масштабу решаемых задач. Крупногабаритная шина вместе с диском и элементами обода представляет собой тяжёлую многокомпонентную конструкцию. Для её обслуживания недостаточно автомобильного шиномонтажного станка или обычного ручного инструмента.

При разборке требуется приложить большое усилие и одновременно сохранить контроль над положением деталей. Необходимо отделить шину от диска, демонтировать элементы обода, провести осмотр или ремонт, а затем правильно собрать колесо.

Именно для такой работы создан стационарный стенд СШМ.

Двести тонн управляемого усилия

Главная характеристика установки — усилие отжима до 200 тонн. Оно создаётся гидравлической системой при рабочем давлении 350 бар.

Но важна не только сама цифра. При обслуживании крупногабаритного колеса усилие должно прикладываться плавно и в нужной точке. Резкое или неправильно направленное воздействие способно повредить шину, диск либо элементы обода.

Для самосвалов и тяжёлых погрузчиков

Стенд рассчитан на обслуживание крупногабаритных колёс двух основных типов.

Для карьерных самосвалов с относительно узкими колёсами рабочий диапазон простирается от типоразмера 18.00-25 до 36.00-51. Для погрузчиков с широкопрофильными шинами — от 23.5/85-25 до 46/65-45.

Это позволяет использовать один стационарный участок для обслуживания разных машин:

карьерных самосвалов, фронтальных погрузчиков, колёсных бульдозеров, тяжёлой строительной техники, промышленного транспорта, специальных колёсных машин.

Оборудование особенно востребовано там, где крупногабаритные шины обслуживаются регулярно, а отправлять каждое колесо на удалённую ремонтную базу долго и дорого.

Свой шиномонтаж рядом с карьером

Доставка карьерного колеса в сторонний сервис сама по себе становится сложной операцией. Необходимо снять его с машины, переместить грузоподъёмной техникой, закрепить на специальном транспорте и доставить к месту ремонта.

После обслуживания весь путь приходится проходить в обратном порядке. В это время карьерная машина может оставаться вне эксплуатации.

Стационарный стенд позволяет создать собственный шиномонтажный участок рядом с местом работы техники. Предприятие получает возможность выполнять основные операции силами своей ремонтной службы.

Это помогает:

сократить лишние перевозки крупногабаритных колёс, уменьшить зависимость от сторонних сервисов, быстрее проводить техническое обслуживание, организовать постоянное рабочее место для ремонтной бригады, быстрее возвращать машины в эксплуатацию.

На крупных горнодобывающих предприятиях исправность одного самосвала влияет на работу всей технологической цепочки. Поэтому собственная ремонтная инфраструктура имеет не меньшее значение, чем характеристики основной техники.

Без ударных и случайных методов

При отсутствии специализированного оборудования ремонтным бригадам приходится применять несколько разрозненных приспособлений. Это усложняет организацию работ и повышает зависимость результата от опыта сотрудников.

При этом крупногабаритные шины и колёсные диски стоят дорого. Повреждение одного элемента при разборке может превратить плановое обслуживание в серьёзный ремонт.

СШМ создаёт усилие гидравлически, без необходимости компенсировать недостаток мощности тяжёлым ручным трудом или ударными методами. Рабочая платформа перемещается контролируемо, а процесс можно остановить для проверки положения деталей.

Механизация позволяет:

снизить физическую нагрузку на работников, повысить повторяемость операций, уменьшить риск повреждения шины и обода, сократить время разборки и сборки, повысить безопасность ремонтного участка.

Для тяжёлой промышленности это не вопрос удобства, а необходимое условие стабильной эксплуатации техники.

Оборудование, которое обычно остаётся за кадром

Когда говорят о горнодобывающей промышленности, чаще всего показывают гигантские самосвалы, экскаваторы и дробильные комплексы. Однако работа карьера зависит от множества менее заметных машин.

Основную технику необходимо поднимать, ремонтировать, заправлять и обеспечивать энергией. Колёса нужно снимать, разбирать, осматривать, восстанавливать и устанавливать обратно. За каждой из этих операций стоит специализированное оборудование.

Стационарный шиномонтажный стенд не добывает руду и не перевозит горную массу. Но именно он помогает возвращать в строй машины, без которых добыча остановится.

В этом заключается особая ценность подобных разработок. Российская промышленность создаёт не только большие и заметные машины, но и всю необходимую инфраструктуру для их обслуживания.

Иркутская гидравлика для тяжёлой техники

СШМ представляет собой серьёзный промышленный комплекс:

1. масса оборудования — 12 тонн;2. усилие отжима — 200 тонн;3. рабочее давление — 350 бар;4. размер основания — 9×6 метров;5. электропитание — 380 В;

Однако ценность установки определяется не только характеристиками. Главное — в России выпускается оборудование для создания собственных ремонтных участков на горнодобывающих и промышленных предприятиях.

Это практическое машиностроение, результат которого можно измерить конкретно: сокращёнными простоями, механизированными операциями и возвращённой в работу техникой.

Большая промышленность складывается из таких проектов

Устойчивость промышленности зависит не только от строительства новых предприятий. Не менее важно, располагает ли страна собственным оборудованием для обслуживания машин, уже работающих в карьерах, на стройках и производственных площадках.

СШМ закрывает одну из таких задач. Двенадцатитонная установка с усилием 200 тонн позволяет механизировать обслуживание огромных колёс и создать постоянное рабочее место для ремонтной бригады.

Из подобных стендов, станков, гидравлических систем и ремонтных комплексов складывается производственная самостоятельность предприятий. Чем больше оборудования выпускается внутри страны, тем шире возможности российских специалистов решать сложные задачи собственными силами.

СШМ — хороший пример того, что современное отечественное машиностроение работает не только над заметными широкой публике проектами. Оно создаёт и специализированные машины, без которых невозможно ежедневное движение большой промышленности.