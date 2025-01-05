Крупнейшие проекты горной отрасли, запущенные в 2024 году

Несмотря на более быстрый рост обрабатывающего сектора экономики, добывающие отрасли продолжают вносить весомый вклад в развитие страны.

В минувшем году горнодобывающие компании приступили к эксплуатации ряда масштабных промышленных объектов. Вспомним самые значимые инвестпроекты, реализованные в 2024 году.

1. Группа «Южуралзолото» завершила первый этап строительства ЗИФ на ГОКе «Высокое» в Красноярском крае

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Пусконаладочные работы на предприятии выполнили к маю 2024 года, тогда же на «Высоком» было получено первое золото. Второй этап возведения ЗИФ на «Высоком» продлится до 2027 года.

2. С начала 2024 года «Полюс» начал опытно-промышленную эксплуатацию месторождения Сухой Лог в Иркутской области

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Первое золото из руды Сухого Лога получили на Вернинской ЗИФ в сентябре. Первую очередь ЗИФ на месторождении Сухой Лог планируют запустить в 2028 году. Общие инвестиции в проект оцениваются в 595 млрд рублей.

3. В Бурятии в рамках ВЭФ запустили Озёрный ГОК с инвестициями более 100 млрд рублей

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В 2025 году комбинат выйдет на проектную мощность переработки в 6 млн т руды в год. Предприятие будет ежегодно выпускать до 600 тыс. т концентрата цинка и до 82 тыс. т свинцового концентрата.

4. «Удоканская медь» завершила первый этап строительства ГМК в Забайкалье

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Вторую очередь комбината рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2028 году. Обе очереди предприятия будут перерабатывать до 50 млн т руды и выпускать порядка 450 тыс. т меди в год.

5. «Коулстар» приступил к добыче антрацита на разрезе «Богатырь» в Новосибирской области

Добыча высококачественного угля начата 19 ноября. Его запасы оцениваются в 300 млн тонн. Первый и второй этапы разработки площадки потребуют 133 млрд рублей.

Добычу угля доведут до максимальных объёмов к 2032 году. По условиям лицензии разрез должен ежегодно отгружать по железной дороге 10 млн т продукции.

6. На Михайловском ГОКе приступил к работе второй дробильно-конвейерный комплекс стоимостью 10 млрд рублей

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Он будет транспортировать с нижних горизонтов на борт карьера по 35 млн т руды в год. Суммарная мощность ДКК-1 и ДКК-2 достигнет 50 млн т руды в год.

7. В 2024 году «Эльгауголь» ввела в эксплуатацию 8 ОФ и завершила строительство Тихоокеанской железной дороги протяжённостью 531 км.

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ТЖД обеспечит вывоз угля с Эльгинского угольного месторождения в Якутии на морской угольный терминал Эльга в Хабаровском крае, достраивающийся на средства компании.

8. «Краснотурьинск-Полиметалл» запустил в работу вторую очередь обогатительной фабрики в Свердловской области

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Помимо золотосульфидного фабрика теперь способна выпускать медный, цинковый и гравитационный золотосодержащий концентраты. Сырьевой базой стали руды Саумского и Галкинского месторождений, а также перспективное месторождение Новопетровское в Республике Башкортостан.

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