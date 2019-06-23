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Авиация

Кадры первого применения новейшей ракеты для модернизированного «Ночного охотника»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/wE2tNfvceGQ

«Звезда» публикует кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) — новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время поступит на вооружение российской армии.

Как сообщил генконструктор АО «Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля» Виталий Щербина, это первая в России многофункциональная вертолетная ракета класса воздух-воздух/ воздух-поверхность с головкой самонаведения.

«Это ракета повышенной боевой мощи, которая работает как по наземным целям (в том числе, по всем образцам танковой техники), так и по подводным и надводным целям», — сообщил он в эфире программы «Военная приемка».

Отмечается, что ракета способна действовать со значительных расстояний. Тем самым, новейший вертолет Ми-28НМ будет способен уничтожать все виды целей, которые определены для армейской авиации вне зоны действия любой войсковой ПВО.

«В опасную зону экипаж больше не входит. К этому долго шли, это прорыв, действительно», — отметил генконтруктор.

Ми-28 — российский ударный вертолет. Главная задача вертолета — уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

Вертолеты в октябре 2015 года были переброшены в Сирию, где в составе Авиагруппы ВКС РФ наносят удары по позициям террористов.

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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/2019623710-Nn7Ko.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ЛМУР, класс, воздух-воздух, воздух-поверхность, Ми-28НМ
  • Нет аватара MusclePump
    23.06.1913:23:31

    Вряд ли это первое применение. Скорее это первые кадры применения новой ракеты для Ми-28НМ.

    #1138725
    • Гвардеец Гвардеец
      23.06.1913:30:09

      Текст авторов передачи, отсебятины нет

      #1138728
      • Михаил Шевяков Михаил Шевяков
        23.06.1913:55:38

        Речь MusclePump ведёт о лёгкой многоцелевой управляемой ракете (ЛМУР) — дописать в заголовок надо слово — новейшей…(А так, без этого слова, смысл немного другой…).

        * Кадры первого применения новейшей ракеты модернизированным «Ночным охотником"

        или

        * Кадры первого применения лёгкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) Ми-28НМ «Ночной охотник"

        или…

        Отредактировано: Михаил Шевяков~14:21 23.06.19
        #1138732
  • Denis Grabov
    23.06.1916:10:14

    Вообще самое позднее с принятия Исканлера в 2007 ничего не мешало сделать такую ракету. В Искандере и гироскопы и наведение по фотографии и все что хочешь.Т.е. <<выстелил и забыл>> российские военные робототехники умеют очень давно.

    Вот еще астронавигация интересная штука. Навнрно еще проще и надежнее гироскопа, особенно в наше компьютерное время. Но как-то про этот вид навигации еще не очень вспоминают.

    Отредактировано: Denis Grabov~16:21 23.06.19
    #1138757
    • Константин Рубцов
      23.06.1916:42:40

      Не вспоминают, потому что астронавигация это вчерашний день первых МБР))). А Кинжал здесь совершенно непричем, это совершенно другой класс ракет. Собственно поэтому и применена инерциальная и оптическая система наведения в Искандере, но последняя это не по фотографии.

      Отредактировано: Константин Рубцов~16:49 23.06.19
      #1138759
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