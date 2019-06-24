Спецназ ЮВО с дислокацией на Кубани получил на вооружение новейшие капсульные бронеавтомобили КамАЗ

В соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, поступила партия из 10 новейших капсульных автомобилей КамАЗ-5350-379.

Бронемашины оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава.

Специальная бронированная капсула в кабине и многофункциональный модуль в кузове обеспечивают защиту от разнообразного стрелкового оружия, осколков и подрывов автомобиля. Специальные кресла значительно уменьшают последствия воздействия фугасов.

Бронированные автомобили хорошо зарекомендовали себя в современных вооруженных конфликтах.