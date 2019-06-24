Добавить статью
Армия и Флот

Спецназ ЮВО с дислокацией на Кубани получил на вооружение новейшие капсульные бронеавтомобили КамАЗ

  •  © function.mil.ru

В соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, поступила партия из 10 новейших капсульных автомобилей КамАЗ-5350-379.

Бронемашины оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава.

Специальная бронированная капсула в кабине и многофункциональный модуль в кузове обеспечивают защиту от разнообразного стрелкового оружия, осколков и подрывов автомобиля. Специальные кресла значительно уменьшают последствия воздействия фугасов.

Бронированные автомобили хорошо зарекомендовали себя в современных вооруженных конфликтах.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12238180@egNews

МО РФ
  • Нет аватара Johnny Mnemonic
    24.06.1922:13:31

    суровая техника — передвижной ДОТ. К бармалеям во двор такой задом заганяешь и выпиливаешь всех из бойниц .

    Я так понимаю это дешманские вариации на тему Тайфун.

    #1139115
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,