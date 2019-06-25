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Армия и Флот

ВКС России получили два тяжёлых транспортника Ил-76МД-М

  •  © airwar.ru

Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжёлых транспортника Ил-76МД-М, ещё один будет передан до конца года, об этом сообщили в преддверии форума «Армия-2019» в ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

Модернизированная машина получила новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полётов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах.

Кроме того, на Ил-76МД-М заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Кроме того, продлён и ресурс двигателей самолёта Д-30КП, благодаря чему срок службы машина увеличен на 15 лет.

В августе 2013 года Минобороны РФ заключило государственный контракт с ПАО «Ил» на выполнение работ по глубокой модернизации тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД и самолётов-заправщиков Ил-78М. Цель этих работ — продлить ресурс строевых самолётов, обеспечить современными средствами навигации и связи, а также заменить оборудование, которое уже не производится.

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ВКС РФ, ПАО "Ил", Ил-76МД-М
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