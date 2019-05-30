Второй модернизированный самолёт Ил-76МДМ передан в состав базы военно-транспортной авиации

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Второй модернизированный самолёт Ил-76МДМ передан Министерству обороны РФ .Сегодня 30 мая борт RF-78837 (заводской номер 1003401024, построен в 1990 году, с 2000 года носит название «Маршал авиации Скрипко») перелетел из Жуковского в 610-й Центр боевого применения и переучивания летного состава.





© Фото из открытых источников

Работы по модернизации строевых Ил-76МД военно-транспортной авиации до облика Ил-76МДМ проводились по заданию Воздушно-Космических Сил РФ. Модернизация предполагает оснащение новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием.

На самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах. Кроме того, на нем заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Устанавливается оптико-электронная визирная система, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает в инфракрасном и оптическом диапазонах.

При модернизации частично применялись детали, взаимозаменяемые с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А, производство которых идет в Ульяновске. Двигатели самолета Д-30КП в ходе модернизации доработаны. Срок службы самолета продлен на 15 лет.

В августе 2013 года Минобороны России заключило госконтракт с ПАО «Ил» на выполнение работ по глубокой модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД и самолетов-заправщиков Ил-78М. Цель модернизации — продлить ресурс строевых самолетов, обеспечить современными средствами навигации и связи, а также заменить оборудование, которое уже не производится. Ранее планировалось, что к 2020 году Минобороны получит до 35 модернезированных Ил-76 МД-М.