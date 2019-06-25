Новейший «Панцирь-СМ» на автомобиле К-53958 «Торнадо» впервые открыто показали на «Армии -2019»

На V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» специалистам и гостям впервые открыто была представлена новейшая разработка отечественных оборонщиков — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» на базе многоцелевого шасси КамАЗ-53958 «Торнадо». На предыдущих выставках эта система демонстрировалась лишь в закрытом режиме.

ЗРПК получил новые, более дальнобойные, скоростные и точные ракеты, способные уничтожать широкий спектр целей. Такие ЗУР могут поражать современные самолёты, выполненные, в том числе по технологии «стелс», так и миниатюрные беспилотники различных типов. На продемонстрированной машине установлено 12 контейнеров с таким умным оружием.

Новейший «Панцирь-СМ», благодаря имеющейся многофункциональной прицельной радиолокационной станции с фазированной антенной решёткой, теперь способен обнаруживать воздушные цели на дальности до 75 километров, а поражать — до 40 км, что вдвое больше, чем у предшественника — «Панцирь-С1». Также новейший ЗРПК, для эффективной борьбы с дронами противника, вооружили лёгкими ракетами, которые применяются против беспилотников на дальностях и высотах до 20 и 15 километров соответственно.

Таким образом «Панцирь-СМ» будет уже зенитно-ракетным комплексом другого класса — средней дальности, а не малой.

Также в распоряжении расчёта остались скорострельные спаренные 30-мм зенитные автоматические пушки, поражающие различные летающие объекты на дистанции в 4000 м. Бортовую артиллерию можно применять и по наземным целям, в том числе обладающим бронёй, таким как БМП, БТР и БРДМ.

Особый интерес представляет и автомобиль К-53958 «Торнадо» (8×8), на котором смонтированы элементы комплекса. Как сообщали ранее разработчики, эта машина с дизелем мощностью 450 л.с. имеет снаряженную массу до 21 000 кг, обладает грузоподъёмностью в 22 000 кг. Имеется автоматическая коробка передач.

Максимальная скорость по шоссе — 90 км/ч. Глубина преодолеваемого брода без подготовки — 1,5 м, с кратковременной подготовкой — 1,8 м. Ширина преодолеваемого рва -1,4 м.

Трёхместная кабина укреплена бронёй, которая держит 7,62-мм пулю Б-32 снайперской винтовки СВД.

Вездеход защитит экипаж в случае подрыва двухкилограммового фугаса под колесом или кабиной.

Создание межвидового применения ЗРПК «Панцирь-СМ» планируется завершить в 2021 году.