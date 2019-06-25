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Армия и Флот

Новейший «Панцирь-СМ» на автомобиле К-53958 «Торнадо» впервые открыто показали на «Армии -2019»

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На V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» специалистам и гостям впервые открыто была представлена новейшая разработка отечественных оборонщиков — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» на базе многоцелевого шасси КамАЗ-53958 «Торнадо». На предыдущих выставках эта система демонстрировалась лишь в закрытом режиме.

ЗРПК получил новые, более дальнобойные, скоростные и точные ракеты, способные уничтожать широкий спектр целей. Такие ЗУР могут поражать современные самолёты, выполненные, в том числе по технологии «стелс», так и миниатюрные беспилотники различных типов. На продемонстрированной машине установлено 12 контейнеров с таким умным оружием.

Новейший «Панцирь-СМ», благодаря имеющейся многофункциональной прицельной радиолокационной станции с фазированной антенной решёткой, теперь способен обнаруживать воздушные цели на дальности до 75 километров, а поражать — до 40 км, что вдвое больше, чем у предшественника — «Панцирь-С1». Также новейший ЗРПК, для эффективной борьбы с дронами противника, вооружили лёгкими ракетами, которые применяются против беспилотников на дальностях и высотах до 20 и 15 километров соответственно.

Таким образом «Панцирь-СМ» будет уже зенитно-ракетным комплексом другого класса — средней дальности, а не малой.

  •  © cdnimg.rg.ru

Также в распоряжении расчёта остались скорострельные спаренные 30-мм зенитные автоматические пушки, поражающие различные летающие объекты на дистанции в 4000 м. Бортовую артиллерию можно применять и по наземным целям, в том числе обладающим бронёй, таким как БМП, БТР и БРДМ.

Особый интерес представляет и автомобиль К-53958 «Торнадо» (8×8), на котором смонтированы элементы комплекса. Как сообщали ранее разработчики, эта машина с дизелем мощностью 450 л.с. имеет снаряженную массу до 21 000 кг, обладает грузоподъёмностью в 22 000 кг. Имеется автоматическая коробка передач.

Максимальная скорость по шоссе — 90 км/ч. Глубина преодолеваемого брода без подготовки — 1,5 м, с кратковременной подготовкой — 1,8 м. Ширина преодолеваемого рва -1,4 м.

Трёхместная кабина укреплена бронёй, которая держит 7,62-мм пулю Б-32 снайперской винтовки СВД.

Вездеход защитит экипаж в случае подрыва двухкилограммового фугаса под колесом или кабиной.

  •  © cdnimg.rg.ru

Создание межвидового применения ЗРПК «Панцирь-СМ» планируется завершить в 2021 году.

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https://rg.ru/2019/06/25/novejshij-pancir-sm-vpervye-otkryto-pokazali-na-armii-2019.html

ВС РФ, "Панцирь-СМ", "Армия -2019"
  • Нет аватара Сергей К.
    25.06.1919:46:27

    Не для защиты от массированной атаки. Очень, очень мало ракет. Хотя грузоподъёмность до 22 000 кг … Масса ракеты (контейнера) порядка 100 кг. Сколько их можно было бы везти? Необходимы другие решения. Например, отдельные от радара пусковые установки.

    Отредактировано: Сергей К.~19:47 25.06.19
    #1139326
    • VV Axntv VV Axntv
      25.06.1922:46:45

      От всяких барражирующих боеприпасов нужны легкие ракеты, разрывные снаряды с управляемым подрывом (вроде сообщалось о их разработке), а также оптические каналы, тепловизоры, лидары, система распознавания.

      #1139390
    • Григорий Басс Григорий Басс
      26.06.1903:57:00

      я слегка походил по теме, панцирей похоже несколько комплектаций будет, чисто ракетный, ракетно-пушечный, и ракетно-пушечный с пакетами менее мощных ракет, но в большем количестве, плюс морской вариант, а вот войсковики хотят отдельно пушечную и отдельно ракетную систему, и тут вопрос — ракетная ясно — сосна, стрела и прочие, а что с пушечными? 57мм «деревация» на базе БМП — дороговато выйдет, все-таки БМП это одно, а ПВО это совсем другое, или шилки модернизируют? или все-таки уломают их посадить панцирь на гусеницы и не кобениться?

      #1139416
    • Артем Запустас Артем Запустас
      26.06.1905:29:11

      Тогда это будет значительно более сложная и громоздкая система не уменьшающаяся на 1 машину. Про количество ракет: для сравнения ТОР — 8 ракет, Бук до 6 ракет на установку, американский Avenger — 8 ракет, ADATS — 8 ракет, израильский Spyder — 4 ракеты, немецкий Roland — 2 ракеты. Только RIM-116 имеет 21 ракету, но он морской (в теории можно установить на шасси от фалангса) и без пушек. Зачем городить РСЗО на ЗРК?

      #1139419
      • Нет аватара Aspis
        26.06.1913:09:24

        Где тор с 8 ракетами с дуба рухнул

        #1139475
        • Александр Жигульских Александр Жигульских
          26.06.1913:19:31

          Везде — «Тор» и «Тор-М1». Или вы интересовали где Тор рухнул с дуба? Такое, наверное, где-то в «Младшей Эдде» было. Без знаков препинания не понятно.

          Отредактировано: Александр Жигульских~13:25 26.06.19
          #1139480
    • magnet magnet
      26.06.1909:20:21

      дык они и есть…

      #1139434
    • Нет аватара kerosene
      26.06.1909:37:34

      Ракетный Панцирь-СМ (без зенитных автоматов)может нести до 96 малогабаритных ракет «Гвоздь». По 4 ракеты в стандартном пусковом контейнере.

      #1139437
      • Нет аватара Rockets
        26.06.1915:17:18

        •  © vpk.name

        #1139512
      • Алексей Алексеев Алексей Алексеев
        26.06.1922:44:00

        до 96 малогабаритных ракет

        Тут могут быть и др. решения:

        1. лазерно-пучковое воздействие;

        2. вариант ракеты с радиоэлектронным подавлением «роя»;

        3. ракета (или др.) с направленным выбросом электромагнитного импульса;

        n. вертолёт и мужик с дробовиком внутри ))

        #1139633
    • Viktor Fainzilberg Viktor Fainzilberg
      26.06.1911:57:08

      Есть такая машина в комплекте.

      #1139464
    • Александр Жигульских Александр Жигульских
      26.06.1913:17:59

      Ну если вы так говорите    

      #1139479
  • Нет аватара сергейалексеевич
    25.06.1920:28:06

    Красавец.

    #1139344
  • Нет аватара MishaBob
    26.06.1906:06:21

    На шасси БАЗ надо было ставить, оно более устойчивое. Ширина БАЗ — 2750 мм, ширина КАМАЗ — 2550 мм.

    Почему БАЗ забыли?

    Брянский автозавод менее загружен заказами, чем КАМАЗ.

    Отредактировано: MishaBob~12:24 26.06.19
    #1139421
    • Strange Hunter Strange Hunter
      26.06.1907:36:24

      Хотя бы потому, что «Панцири» делает КБП входящее в «Высокоточные комплексы», а БАЗ принадлежит их конкуренту «Алмаз-Антей» который на БАЗовское шасси ставит свой «Тор». У каждой из контор с советских времён свои лоббисты, потому победа одной из них вряд ли светит, но друг для друга они «враждующие удельные княжества».

      #1139426
      • Комментарий удален
    • Viktor Fainzilberg Viktor Fainzilberg
      26.06.1911:55:59

      Был такой вариант первого Панциря.

      #1139462
    • Олег Бахарев Олег Бахарев
      26.06.1916:38:44

      Потому что согласно Правилам Дорожного Движения Российской Федерации допустимая для эксплуатации на дорогах общего пользования ширина транспортного средства 2 метра 60 сантиметров для рефрежираторов и изотермических фургонов и 2 метра 55 сантиметров для остальных транспортных средств.

      #1139547
      • Нет аватара MishaBob
        26.06.1916:52:46

        Есть куча автокранов с шириной до 3 м, просто вешается обозначение не габаритного груза

        #1139552
        • Олег Бахарев Олег Бахарев
          26.06.1920:16:36

          Да, табличка вешается, но не на кран, а на автотрейлер, который перевозит такой автокран. И ещё обычно выделяется сопровождающий автомобиль ГИБДД.

          •  © brabanson.ru

          #1139598
          • Нет аватара MishaBob
            27.06.1908:45:17

            На представленном Вами фото знак не габарит на выносных опорах крана, на стреле, крюке крана, но ни как не на трале (автотрейлере) его перевозящем.

            Правила дорожного движения 2019

            Глава 23 п. 23.4. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди — фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.

            Повторюсь: Груз должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз»

            Отредактировано: MishaBob~08:46 27.06.19
            #1139684
            • Олег Бахарев Олег Бахарев
              27.06.1914:55:17

              Я другое хотел сказать, что негабаритные краны перевозятся на специальных трейлерах, а не сами по себе ездят с табличками «крупногабаритный груз». То же самое относится к любой негабаритной технике, за исключением той, которую перевозить на трейлерах невозможно. В последних случаях применяются кортежи с сопровождением ГИБДД.

              #1139746
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