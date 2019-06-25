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Армия и Флот

Корпусное шасси разработки Брянского автомобильного завода

  •  © ic.pics.livejournal.com

Как сообщается, на открывшемся 25 июня 2019 года в Кубинке Пятом международном военно-техническом форуме «Армия-2019» АО «Брянский автомобильный завод» (БАЗ), входящее в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», демонстрирует новое корпусное шасси с колесной формулой 8×8 собственной разработки.

В экспозиции форума «Армия-2019» образец данного шасси представлен в качестве колесной базы нового варианта боевой машины 9А331М зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331М «Тор-М2».

  • https://ic.pics.livejournal.com/bmpd/38024980/6983187/6983187_original.jpg
  • https://ic.pics.livejournal.com/bmpd/38024980/6983187/6983187_original.jpg
  •  © ic.pics.livejournal.com

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https://bmpd.livejournal.com/3686239.html

Армия - 2019, 9А331М, Тор-М2
  • oleg repin oleg repin
    26.06.1911:55:54

    Это та модель у которой во время поворота поворачиваются все колёса?

    #1139461
    • Bdd Bdd
      26.06.1918:00:28

      по-моему ты путаешь с Платформой-О

      #1139562
  • Нет аватара Aspis
    26.06.1913:05:24

    Вот это супер красавец намного красивее чем маз уродство такое

    #1139474
  • Сторонник Диктатуры Сторонник Диктатуры
    26.06.1918:09:33

    это хорошее дело, нужно вытеснять из армии импортную технику

    #1139564
    • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
      26.06.1918:17:55

      БЕЛОРУССКАЯ ТЕХНИКА НЕ ИМПОРТНАЯ!

      #1139567
      • Сторонник Диктатуры Сторонник Диктатуры
        26.06.1918:42:57

        да ну? с 91 года это иностранное, мягко говоря не дружественное государство где не сегодня так завтра змагары начнут скакать под красно белой тряпкой и вопить о ненависти к москалям, ставить безопасность своей страны от них это глупость граничащая с предательством, по моему прибалтика грузия и украина должны были чему то да научить

        #1139579
        • Геннадий Тесёлкин Геннадий Тесёлкин
          26.06.1918:47:00

          Это про вас Г. Галилей писал «Число глупых бесконечно»

          #1139580
          • Сторонник Диктатуры Сторонник Диктатуры
            26.06.1918:58:05

            а вам стало быть хочется назад к большевистскому режиму когда работала одна Россия и содержала за счет русских целый ворох «брацкых норотов» при этом голодая? ну так вам никто не мешает, хочется кормить разных грузин укров да змагар вперед и с песней, но только за свой счет, Россия никому ничего не должна, мне работяги с БАЗа ближе и роднее рабочих мзкт

            #1139584
      • Сергей Яр Сергей Яр
        27.06.1913:35:19

        импортная.

        #1139734
  • Денис М Денис М
    26.06.1918:37:42

    Молодцы, возродили бы еще шасси ОТР-23 (Ока́)

     http://militaryrussia.ru/i/284/183/7UMuczM0Rz.jpg 

    #1139575
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