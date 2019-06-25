Корпусное шасси разработки Брянского автомобильного завода
Как сообщается, на открывшемся 25 июня 2019 года в Кубинке Пятом международном военно-техническом форуме «Армия-2019» АО «Брянский автомобильный завод» (БАЗ), входящее в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», демонстрирует новое корпусное шасси с колесной формулой 8×8 собственной разработки.
В экспозиции форума «Армия-2019» образец данного шасси представлен в качестве колесной базы нового варианта боевой машины 9А331М зенитного ракетного комплекса малой дальности 9К331М «Тор-М2».
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- https://ic.pics.livejournal.com/bmpd/38024980/6983187/6983187_original.jpg
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