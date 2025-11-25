В Белоруссию прибыли очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», сообщила пресс-служба минобороны республики.

«В Беларусь прибыли очередные батареи зенитных ракетных комплексов „Тор-М2“. Поступление на вооружение данных ЗРК является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках совершенствования единой системы противовоздушной обороны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Подчеркивается, что зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов, а также способен выполнять боевые задачи в сложных климатических условиях.

В сообщении приводятся слова командира зенитной ракетной бригады полковника Павла Гребенчука, который отметил, что поступление новой партии зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» для бригады — это повышение боевых возможностей и в целом способности выполнять задачи по противовоздушному прикрытию назначенных объектов.

«Личный состав бригады освоил данный тип зенитного ракетного комплекса и готов к его применению в любых условиях обстановки. Отличная оценка, полученная по результатам боевых стрельб в ходе оперативно-тактического учения с родами войск, является тому ярким подтверждением», — продолжил он.

Гребенчук подчеркнул, что данный тип зенитного ракетного комплекса отлично зарекомендовал себя в ходе российской специальной военной операции на Украине. «Он высокомобильный, имеет малое время реакции и способен одновременно уничтожать широкий спектр воздушных целей, в том числе и беспилотные летательные аппараты», — заявил он.