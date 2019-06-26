В Адыгее запущены оросительные системы для кукурузных полей и рисовых чеков

В ООО «КраснодарАгроАльянс» внедрили новую оросительную систему для кукурузных полей. Кукуруза здесь культура основная. Она занимает 4 тыс га из 5,5 тыс га, которые возделывают в хозяйстве. Выращивают в хозяйстве не обычную кукурузу, а для производства попкорна. Кукуруза на попкорн — культура для растениеводов России достаточно редкая. Возделывать ее выгодно, потому что эта ниша еще не занята. Ежегодно в республике выращивается около 12 тыс тонн такой кукурузы. Благодаря этому, попкорн родом из Адыгеи можно найти на прилавках всей страны — от юга России, до Дальнего Востока. Попкорновые сорта достаточно привередливые. Они нуждаются в индивидуальной обработке и стабильном уровне влаги.

— Критический пик, когда культура требует влаги — это 20 дней до выметания метелки и последующие 20 дней, когда культуре необходима влага, чтобы сформировался початок. Именно для этого и требуется полив, — рассказал агроном ООО «КраснодарАгроАльянс» Александр Воронин.

Чтобы постоянно поддерживать необходимую влажность в полях, в хозяйстве закупили три поливальных установки, провели магистраль оросительной системы и установили дизельные насосы у реки Фарс. На все это потратили 45 млн рублей, 25% из которых вернулось субсидиями в рамках программы по орошению сельхозугодий. Одновременно с поливом вносится и комплекс минеральных удобрений. Поливочные секторы движутся по полю без остановки уже почти 2 недели. 450 метров оросительных труб и распылителей круглосуточно доставляют влагу посевам. Подобные системы орошения уже используются в Ставропольском и Краснодарском краях. Это позволило соседям увеличить урожайность кукурузы на отдельных полях в два-три раза. Если новый опыт приживется и в местном хозяйстве, площадь попкорновых полей планируется увеличить еще почти на тысячу гектаров.

В Адыгее в Тахтамукайском районе введён в эксплуатацию новый гидроузел

После реконструкции Шапсугского водохранилища в этом году начали работу новые шлюзы и гидроузел. Благодаря этому вода стала доступной для полей Афипсипского сельского поселения.

Большую подготовительную работу провели и сами растениеводы. Они самостоятельно чистили и реконструировали дренажно-сбросные системы.

Блогодая этому в эксплуатацию вводят старые рисовые чеки, которые не использовались десятки лет из-за неисправности системы орошения. Сейчас здесь заканчивают сев и заливают чеки «новой водой». Давлением и её уровнем рисоводы довольны.

— Мы планируем увеличить посевные площади риса на 1,5 тыс га. Если у нас в прошлом году было 4,1 тыс га, то в этом году мы планируем посеять 5,6 тыс га риса. С этого года практически вся рисовая система будет использоваться по своему прямому назначению, — рассказали в отделе сельского хозяйства МО «Тахтамукайский район» Азамат Бешуков.

До этого момента некоторые рисовые чеки были заброшены, а на некоторых пытались выращивать пшеницу. Но земли для нее здесь малопригодны. Поэтому возможность вернуться к традиционной культуре, сельхозпроизводители восприняли с энтузиазмом. В прошлом году валовой сбор риса в Адыгее составил около 35 тыс тонн. В этом году ожидается увеличение урожая. Общая же площадь посевов риса в республике в 2019 году будет доведена до 8,2 тыс га.

http://adygtv.ru/23706/