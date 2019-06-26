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Экспорт

В Японию отгрузили первую партию российского СПГ

  •  © sudostroenie.info

В Японию отгрузили первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал-СПГ». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Новатэк».

Поставка в порт Табата осуществлена в рамках долгосрочного контракта с компанией Total.

Дальнейшее развитие нашей логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок в ,ю и укреплению торговых и экономических связей между нашими странами.

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http://sudostroenie.info/novosti/27237.html

ПАО "Новатэк", "Ямал-СПГ", Япония,
  • HappyRed HappyRed
    26.06.1916:24:22

    Уже и главные союзники не хотят покупать втридорога газ с молекулами свободы,одни поляки всё пытаются играть в независимость,продолжая закупать у нас газ и выплачивая дань сша…

    #1139541
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