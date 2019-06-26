В Японию отгрузили первую партию российского СПГ

В Японию отгрузили первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал-СПГ». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Новатэк».

Поставка в порт Табата осуществлена в рамках долгосрочного контракта с компанией Total.

Дальнейшее развитие нашей логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок в ,ю и укреплению торговых и экономических связей между нашими странами.