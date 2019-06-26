В Японию отгрузили первую партию российского СПГ
В Японию отгрузили первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал-СПГ». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Новатэк».
Поставка в порт Табата осуществлена в рамках долгосрочного контракта с компанией Total.
Дальнейшее развитие нашей логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок в ,ю и укреплению торговых и экономических связей между нашими странами.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
- Константин Курсиков
- 26.06.201914:08
- 1
26.06.1916:24:22