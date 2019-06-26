Началось строительство второго блока коксовой батареи № 11 на ЧерМК

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На Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ПАО «Северсталь») началось строительство второго блока коксовой батареи № 11. Работы ведет компания «Трест Коксохиммонтаж». На данный момент ведется заливка нижней фундаментной плиты.

Специалисты «Треста Коксохиммонтаж» организовали работы по приемке 3тыс. кубических метров бетона. Заливка производилась с собственного завода «Коксохиммонтажа» в Череповце, введенного в эксплуатацию в феврале. Портал «Сделано у нас» сообщал о запуске этого производства.

После этого этапа, до кладки, предстоит выполнить опорные колонны и верхнюю фундаментную плиту из жаростойкого бетона.

Коксовая батарея № 11 будет иметь два блока производительностью 700 тыс.тонн кокса в год каждый. Запуск в эксплуатацию первого блока планируется в 2020 году, второго блока — в 2021 году. В настоящее время на первом блоке КБ-11 специалисты готовятся приступить к огнеупорной кладке — сообщила нашему порталу пресс-служба компании «Трест Коксохиммонтаж».

Подробное видео об этой стройке

©Видео с youtube.com

Надо сказать, что ЧерМК последовательно проходит различные этапы модернизации.

Так 2 мая 2017 года Коксовая батарея № 4 была остановлена на реконструкцию — были прекращены загрузка и выдача кокса, отключены коммуникации. Батарея была запущена 5 декабря 1958 года, и с тех пор ее ни разу не останавливали. Специалисты полностью демонтировали существующий агрегат и построили новую коксовую батарею. Также были реконструированы коксосортировка, котельная установки сухого тушения кокса, конвейерные тракты и другие объекты инфраструктуры. В октябре 2018 года коксовая батарея № 4 выдала первую продукцию после ремонта.

В ноябре 2018 года завершена реконструкция основного оборудования прокатного производства — стана горячей прокатки «2000» в листопрокатном цехе № 2 Череповецкого металлургического комбината.

12 июля 2017 года на ЧерМК был запущен в промышленную эксплуатацию агрегат комплексной обработки стали — вторая установка «печь-ковш» (УПК-2). Общая стоимость проекта — более 3 млрд рублей.

В ноябре 2014 года закончен капитальный ремонт конвертера № 1 с заменой корпуса и опорного кольца агрегата. Это мероприятие стало финальным этапом масштабного проекта по строительству установки улавливания неорганизованных выбросов от конвертеров предприятия — ранее аналогичные работы были проведены на конвертерах № 2 и № 3. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 3,4 млрд рублей.

Череповецкий металлургический комбинат является одном из крупнейших интегрированных заводов по производству стали в мире.