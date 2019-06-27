В Навашино спущен на воду пятый сухогруз проекта RSD32M

Сегодня в Навашино (Нижегородская область) на Окской судоверфи спущен на воду сухогруз «Навис-5» проекта RSD32M, предназначенный для компании «Навис». В соответсвии с контрактом, подписанным в ноябре 2017 года, АО «Окская судоверь» построит 8 сухогрузов этого проекта.

Серия:

Заводской № 3201 — заложен 22.05.18 — спущен 12.12.18 — сдан 29.05.19 — «Навис-1»

Заводской № 3202 — заложен 26.06.18 — спущен 28.02.19 — сдан 29.05.19 — «Навис-2»

Заводской № 3203 — заложен 22.08.18 — спущен 02.04.19 — «Навис-3»

Заводской № 3204 — заложен 21.09.18 — спущен 15.05.19 — «Навис-4»

Заводской № 3205 — заложен 27.11.18 — спущен 27.06.19 — «Навис-5»

Заводской № 3206 — заложен 27.12.18 — «Навис-6»

Заводской № 3207 — заложен 15.02.19 — «Навис-7»

Заводской № 3208 — готовится к закладке — «Навис-8»

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), судно предназначено для морской и смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, зерно, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ.

Технические характеристики:

Дедвейт (в море / в реке) — 6220 / 3833 т.

Главные размерения: длина — 123.17 м, ширина — 16.75 м, осадка — 4.7 / 3.6 м.

Количество трюмов: 3

Объём трюмов: 8804 м³

Контейнеровместимость: 240 (трюм — 180, палуба — 60), TEU

Скорость хода: 10 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 11 человек