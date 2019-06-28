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Агропром и пищевая промышленность

В Вологде открыли крупнейшую в России фабрику по производству детского питания

  •  © galina-lukas.ru

Крупнейшую фабрику по производству сухих детских смесей компании Nestle открыли в четверг в Вологде, общий объем инвестиций в проект превысил 1,9 миллиарда рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы губернатора Вологодской области.

«Сегодня мы открываем высокотехнологичное производство детского питания, равных которому нет ни в Вологодской области, ни в стране. Помимо создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений, компания вносит значимый вклад в укрепление экспортноориентированного статуса региона: расширяя рынок сбыта, способствует повышению узнаваемости и привлекательности и других продуктов, произведенных в Вологде, в первую очередь под брендом «Настоящий Вологодский продукт», — отметил на открытии губернатор региона.

Первый камень в основание новой фабрики был заложен в октябре 2017 года. В кратчайшие сроки был модернизирован цех, закуплено современное оборудование, увеличены площади лаборатории, построен новый склад и упаковочный центр. Планируется, что фабрика будет производить не менее 12 тысяч тонн сухих детских смесей в год.

«Nestle успешно работает в Вологде уже более 16 лет. Новая фабрика по производству детских смесей позволит нам нарастить присутствие как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Это открывает новые возможности для локализации и развития местных поставщиков», — отметил глава Nestle в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Кувшинникова, появление в Вологодской области таких компаний, как Nestle, говорит об авторитете региона в экономическом сообществе и подтверждает, что ведется правильная инвестиционная и налоговая политика для привлечения инвесторов.

Ранее сообщалось, что история Nestle в Вологде началась в 2003 году, когда компанией была приобретена фабрика по производству продуктов детского питания. В апреле 2014 года была открыта современная фабрика по производству детских каш.

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http://agroobzor.ru/news/a-37111.html

Вологодская область, фабрика, летское, питание, Nestle
  • Нет аватара senima56
    28.06.1913:05:31

    В ростовской области ещё при Советской власти французы построили «Азовский комбинат детского питания» всё делалось из фруктов и овощей выращенных тут же на полях. Питание стоило копейки(!!!) Помню как сейчас- баночка пюре сливового, кажется 60 грамм, стоила 6 копеек! С началом «горбачёвской перестройки», комбинат угробили! И стали закупать импортное питание по бешеным ценам! И вот вам пример — фабрика «Nestle»!

    Отредактировано: senima56~13:06 28.06.19
    #1139993
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      28.06.1913:30:47

      Питание будет производиться именно в России, а не импортироваться.

      #1140000
      • Нет аватара termometrix
        28.06.1913:37:13

        Согласен.Но важно из каких фруктов и овощей будет производиться,для оптимального эффекта.

        #1140002
  • Нет аватара Boom20
    28.06.1913:45:14

    … Детские каши компания «Nestle» выпускает в Вологде с 2005 года, используется фермерское сырье. Сегодня обсуждался вопрос использования вологодского молока при выпуске сухих смесей для новорожденных. К 2021 году руководство предприятия намерено полностью локализовать выпуск детских смесей. …

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    Отредактировано: Boom20~13:47 28.06.19
    #1140004
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