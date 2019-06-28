В Вологде открыли крупнейшую в России фабрику по производству детского питания

Крупнейшую фабрику по производству сухих детских смесей компании Nestle открыли в четверг в Вологде, общий объем инвестиций в проект превысил 1,9 миллиарда рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы губернатора Вологодской области.

«Сегодня мы открываем высокотехнологичное производство детского питания, равных которому нет ни в Вологодской области, ни в стране. Помимо создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений, компания вносит значимый вклад в укрепление экспортноориентированного статуса региона: расширяя рынок сбыта, способствует повышению узнаваемости и привлекательности и других продуктов, произведенных в Вологде, в первую очередь под брендом «Настоящий Вологодский продукт», — отметил на открытии губернатор региона.

Первый камень в основание новой фабрики был заложен в октябре 2017 года. В кратчайшие сроки был модернизирован цех, закуплено современное оборудование, увеличены площади лаборатории, построен новый склад и упаковочный центр. Планируется, что фабрика будет производить не менее 12 тысяч тонн сухих детских смесей в год.

«Nestle успешно работает в Вологде уже более 16 лет. Новая фабрика по производству детских смесей позволит нам нарастить присутствие как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Это открывает новые возможности для локализации и развития местных поставщиков», — отметил глава Nestle в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Кувшинникова, появление в Вологодской области таких компаний, как Nestle, говорит об авторитете региона в экономическом сообществе и подтверждает, что ведется правильная инвестиционная и налоговая политика для привлечения инвесторов.

Ранее сообщалось, что история Nestle в Вологде началась в 2003 году, когда компанией была приобретена фабрика по производству продуктов детского питания. В апреле 2014 года была открыта современная фабрика по производству детских каш.