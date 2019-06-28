Новую линию мясных деликатесов запустил Егорьевский мясокомбинат в Московской области

27 июня на Егорьевской колбасно-гастрономической фабрике запустили линию по производству мясных деликатесов. Пуск новой линии позволит комбинату производить на 30% больше сырокопченых колбас, а также увеличить участок нарезки на 25%.

Инвестиции в проект составили более 110 млн рублей.

Также благодаря запуску новой линии увеличилось число работников на мясокомбинате. Сейчас на Егорьевской фабрике работает около 1100 человек. Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика была основана в 2002 году. Она начала свою работу на базе старейшего в Подмосковье Егорьевского мясокомбината.

На мясокомбинате выпускается около 250 различных продуктов, в том числе и паштеты. Мощность производства — около 30 тонн продукции ежесуточно. На фабрике проводят полный цикл переработки мяса — от обвалки до упаковки.

Гордостью предприятия являются порядка 20 видов паштетов. Паштеты и сырокопченые колбасы составляют 40% производства.

Предприятие ежедневно поставляет свежую продукцию как на прилавки столицы и подмосковных городов, так и в магазины более удаленных областей.