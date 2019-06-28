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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новую линию мясных деликатесов запустил Егорьевский мясокомбинат в Московской области

  •  © riamo.ru

27 июня на Егорьевской колбасно-гастрономической фабрике запустили линию по производству мясных деликатесов. Пуск новой линии позволит комбинату производить на 30% больше сырокопченых колбас, а также увеличить участок нарезки на 25%.

Инвестиции в проект составили более 110 млн рублей.

Также благодаря запуску новой линии увеличилось число работников на мясокомбинате. Сейчас на Егорьевской фабрике работает около 1100 человек. Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика была основана в 2002 году. Она начала свою работу на базе старейшего в Подмосковье Егорьевского мясокомбината.

На мясокомбинате выпускается около 250 различных продуктов, в том числе и паштеты. Мощность производства — около 30 тонн продукции ежесуточно. На фабрике проводят полный цикл переработки мяса — от обвалки до упаковки.

  •  © msh.mosreg.ru

Гордостью предприятия являются порядка 20 видов паштетов. Паштеты и сырокопченые колбасы составляют 40% производства.

Предприятие ежедневно поставляет свежую продукцию как на прилавки столицы и подмосковных городов, так и в магазины более удаленных областей.

  •  © msh.mosreg.ru

  •  © msh.mosreg.ru

  •  © msh.mosreg.ru

  •  © msh.mosreg.ru

  •  © msh.mosreg.ru

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https://msh.mosreg.ru/deyatelnost/meropriyatiya/ministr/28-06-2019-13-25-10-novuyu-liniyu-po-proizvodstvu-myasnykh-delikatesov

пищевая промышленность , Московская область
  • Нет аватара доктор
    28.06.1921:57:57

    Мясо натуральное? Где берут? Поставщики, пароли, явки?

    Отредактировано: доктор~21:58 28.06.19
    #1140165
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      28.06.1922:20:06

      Мясо нормальное. Регулярно беру их паштеты.    

      #1140170
      • Нет аватара доктор
        28.06.1922:43:58

        Я тоже покупаю их продукцию, но всё-таки — доверяй, но проверяй!    

        #1140176
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