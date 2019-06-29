В исторической части экспозиции выставочного павильона АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Кубинке размещен небезынтересный экспонат — двигательная установка системы аварийного спасения космического корабля «Союз-ТМА».

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© ic.pics.livejournal.com

Двигательная установка системы аварийного спасения космического корабля «Союз-ТМА» в экспозиции выставочного павильона АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот»

Аналогичная система аварийного спасения сработала автоматически после памятной аварии ракеты «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября 2018 года, и позволила предотвратить гибель экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-10» — командира корабля космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга.

В системе используются твердотопливная двигательная установка системы аварийного спасения (ДУ САС) 855М и четыре твердотопливных ракетных двигателя головного обтекателя (РДГ) 860М, разработки АО «МКБ «Искра» им. И.И. Картукова» (входит в «Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), которые обеспечивают увод отделяемого головного блока (ОГБ) с космонавтами в случае аварии ракеты-носителя на начальном участке выведения космического корабля на орбиту.

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© ic.pics.livejournal.com

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© ic.pics.livejournal.com Двигательная установка системы аварийного спасения космического корабля «Союз-ТМА» в экспозиции выставочного павильона АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот»