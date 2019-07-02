Первая «Звездочка» из четырех. В Вологде введен в эксплуатацию новый детский сад

Строительные работы в дошкольном учреждении «Звездочка» на Осановском проезде, 31, завершены. Общая стоимость работ порядка 236 млн руб. После получения образовательной лицензии дошкольное учреждение примет 250 малышей. Сформировано 11 групп, где предусмотрено 65 мест для детей до трех лет и 185 мест для тех, кому уже исполнилось три года. Параллельно будут разгружены соседние детские сады, почти две сотни мест в которых займут самые маленькие.

Детский сад сдан раньше срока, прописанного в контракте, поэтому первые воспитанники появятся здесь уже в августе. Кадровый вопрос также решен: укомплектованность воспитателями и узкими специалистами составляет 95%.

За последние семь лет это 12-ое в Вологде и 65-е в регионе открытое детское дошкольное учреждение. Создано 12 тысяч новых мест. Но если папы и мамы малышей, кому уже исполнилось три года, могут не задумываться о получении путевки в детский сад, то актуальный спрос в возрастной группе до трех лет составляет 3,2 тысячи человек, в том числе в Вологде — 2,8 тысяч.

В этом году в рамках нацпроекта «Демография» будут открыты еще три детских сада — на улицах Молодежной, Возрождения и Северной. Итого — 1170 дополнительных мест.

Планы на будущее: два дошкольных учреждения в 2020 и два в 2021 году. Деньги в бюджете региона предусмотрены, с учетом субсидии это почти 1,2 миллиарда рублей.

Четырех детских садов, которые будут построены в этом году, будет недостаточно. Город развивается, спальные районы застраиваются. Наиболее остро стоит проблема в Бывалово, Водниках и ДК ПЗ. Площадки уже определены: пустующие земельные участки на улицах Возрождения, Граничной, Ярославской и Гагарина. Все детские сады спроектированы и построены в соответствии с современными образовательными стандартами и тенденциями.

Помимо музыкального и спортивного залов, комнат логопеда и психолога, прогулочных и физкультурных участков здания нового поколения оснащены бассейном и изостудией.

«Когда рождается ребенок, молодые родители рано или поздно сталкиваются с проблемой устройства малыша в детский сад, но это было проблемой до сегодняшнего дня. Нам повезло, в нашем микрорайоне появился самый большой и современный садик. Спасибо всем, кто сделал это событие возможным. Это очень важное и нужное дело для мам, пап и малышей», — поделилась своими впечатлениями мама Елена Сидоренко.

Работа по строительству детских садов будет продолжена. Заявлено о 14 новых объектах в программе развития региона на ближайшие пять лет, с учетом уже строящихся (8 в Вологде, 4 в Череповце, 1 в Вологодском районе и 1 в Череповецком).

Реализация такой масштабной инфраструктурной программы позволит полностью обеспечить местами всех детей в возрасте до трех лет и к 2021 году на 100% выполнить планы по доступности дошкольного образования.Именно поэтому больше всего объектов строится в областной столице. Город выполняет все взятые на себя обязательства. Главная задача — ликвидировать очередь в дошкольные учреждения.