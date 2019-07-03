В Кинешме открыто новое швейное предприятие по производству одежды для силовых ведомств

Новое производство «Швейная мануфактура «Волга» запущено в городе Кинешма. Новое швейное производство даст городу порядка 250 рабочих мест. В этот проект собственник вложил более ста миллионов рублей. Сегодня здесь уже трудоустроены около 60 человек. Предприятие производит спецодежду для военных ведомств, более того компания не боится экспериментировать и разрабатывает новые виды одежды.

«Швейная мануфактура «Волга» входит в группу компаний «Военформ-Дизайн» (г. Москва). Группа работает на рынке более 15 лет, производит специальную одежду для силовых ведомств, а также одежду для активного отдыха, туризма, рыбалки и охоты. Среди нестандартных направлений работы предприятия — выпуск сценических костюмов для Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Как рассказал председатель совета директоров ГК «Военформ-Дизайн» Алексей Сафонов, «Швейная мануфактура «Волга» стала второй площадкой компании в Кинешме. Первый цех был открыт в городе десять лет назад. В нем работают 30 человек. С запуском нового цеха производственные мощности компании увеличиваются, за одну смену на «Швейной мануфактуре «Волга» будет выпускаться более трехсот костюмов.

Отметим, у компании есть собственное научное подразделение. Среди разработок предприятия — форма с электроподогревом, которая позволяет человеку работать при экстремально низкой температуре — до минус 60 градусов.

Как рассказал Алексей Сафонов, сейчас компания закупает ткани в основном за рубежом. В России мало производителей, чьи материалы по своей прочности и влагостойкости отвечают особым требованиям к производству спецодежды для силовых ведомств, пояснил он. Компания сейчас ищет отечественных партнеров, выпускающих подобные ткани, в том числе и на территории Ивановской области.