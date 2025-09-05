Подпишись
вчера 22
Новые заводы и цеха

Новая швейная фабрика начала работу в Иванове

 

Новое швейное производство запустила Группа компаний «Ника».

Предприятие реализует полный цикл производства спецодежды от момента разработки корпоративного стиля и проектировки изделий до серийного выпуска. Линейка продукции включает и летнюю, и зимнюю одежду — халаты, куртки, жилеты, костюмы и другие дополнительные средства индивидуальной защиты.

В здании площадью 4,5 тысячи квадратных метров располагаются производственный и раскроечный цеха, складские помещения и административные кабинеты, для работников обустроены комфортные санитарные и душевые комнаты, обеденный зал. Производственные мощности составляют 250 единиц оборудования и 2 автоматических раскройных комплекса, имеется собственный автотранспорт.

Так, компанией был разработан и изготовлен корпоративный стиль спецодежды на все филиалы предприятий Концерна АО «Атомэнергоремонт», АО «Концерн АтомтехЭнерго», а также на ряд предприятий Концерна «Росэнергоатом» и ФГУП «Атомный Флот».

«Мы начали реализацию этого проекта с нуля ещё в 2020 году. Администрация города помогла с оформлением необходимой разрешительной документацией на строительство и обеспечила взаимодействие со всеми ресурсоснабжающими организациями — это газ, электричество, различные другие сети. Здание мы построили в 2024 году, а уже в марте текущего года мы запустили первую производственную линию», — рассказал главе города генеральный директор ООО «ПФ «Ника"Денис Плетнев.

 
 
 
 
 
 

Источник: ivanovo.gosuslugi.ru

