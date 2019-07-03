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ГТЛК принял в собственность 30-тысячный инновационный вагон ОВК

  •  © www.metalinfo.ru

На Тихвинском вагоностроительном заводе состоялась отправка 30-тысячного вагона для ГТЛК — крупнейшей лизинговой компании России.

Юбилейным 30-тысячным вагоном стал люковый полувагон нового поколения модели 12-9853 производства АО «Тихвинский вагоностроительный завод», входящий в холдинг Объединенная вагонная компания. В рамках заключенного с холдингом ОВК долгосрочного контракта предусмотрена поставка люковых полувагонов повышенной грузоподъемности модели 12-9853.

НПК «ОВК» стратегический партнер ПАО «ГТЛК» в развитии лизинга железнодорожного транспорта. Объем закупок на предприятиях холдинга составляет 150 млрд рублей. С учетом будущей поставки это более 40 тысяч вагонов нового поколения.

  •  © www.metalinfo.ru
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https://www.metalinfo.ru/ru/news/109706

Вагоностроение, НПК «ОВК», ПАО «ГТЛК», 12-9853
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