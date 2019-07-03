В Алтайском крае открыт новый реабилитиационный центр ортопедо-травматологического профиля

Центр ортопедо-травматологического профиля «Территория здоровья», построенный в рамках государственно-частного партнерства, открыли в Барнауле 2 июля. Комплекс реабилитации, оснащенный современным оборудованием, построили в сжатые сроки, за два неполных года. Стоимость его строительства и оснащения — 770 млн рублей.

В составе реабилитационного центра «Территория здоровья» — стационар на 148 коек, дневной стационар, консультативная поликлиника, бассейн, залы ЛФК, массажные кабинеты, кабинет виртуальной реабилитации, учреждение оснащено современным высокотехнологичным оборудованием для проведения комплексного реабилитационного лечения. В центре уже проходят реабилитацию первые пациенты — их порядка 100 человек.

Следующим объектом, построенным в рамках государственно-частного партнерства, станет центр позитронно-эмиссионной томографии.Он будет сдан в эксплуатацию в ближайшие месяцы.