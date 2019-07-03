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Медучреждения

В Алтайском крае открыт новый реабилитиационный центр ортопедо-травматологического профиля

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Центр ортопедо-травматологического профиля «Территория здоровья», построенный в рамках государственно-частного партнерства, открыли в Барнауле 2 июля. Комплекс реабилитации, оснащенный современным оборудованием, построили в сжатые сроки, за два неполных года. Стоимость его строительства и оснащения — 770 млн рублей.

В составе реабилитационного центра «Территория здоровья» — стационар на 148 коек, дневной стационар, консультативная поликлиника, бассейн, залы ЛФК, массажные кабинеты, кабинет виртуальной реабилитации, учреждение оснащено современным высокотехнологичным оборудованием для проведения комплексного реабилитационного лечения. В центре уже проходят реабилитацию первые пациенты — их порядка 100 человек.

Следующим объектом, построенным в рамках государственно-частного партнерства, станет центр позитронно-эмиссионной томографии.Он будет сдан в эксплуатацию в ближайшие месяцы.

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  •  © ap22.ru

  •  © ap22.ru

  •  © ap22.ru

  •  © ap22.ru

  •  © ap22.ru

  •  © ap22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © altairegion22.ru

  •  © ap22.ru

  •  © ap22.ru

  •  © altairegion22.ru
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модернизация здравоохранения, Алтайский край
  • Нет аватара
    03.07.1913:35:32

    в рамках государственно-частного партнерства

    Путь правильный и надо было начать давно.Особоенно в области здрваоохранения,образования и конечно науки.

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    Продолжается оснащение Центра охраны материнства и детства в Сургуте

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    Тут к сожалению долгострой,но обещают закончить

    «Подписан государственный контракт на выполнение строительных работ по первой очереди строительства Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске», — сообщила Наталья Западнова. Кураторы проекта прокомментировали текущую ситуацию по строительству объекта

    Первая очередь строительства крупного объекта здравоохранения включает в себя блоки, А и Б (310 коек, 15 отделений, 15 операционных в А-блоке и 360 коек, 8 отделений, 1 операционная в Б-блоке), хозяйственный корпус, гараж, цех утилизации медицинских отходов.

    •  © ugra-tv.ru

    •  © ugra-tv.ru

    •  © hmao.er.ru

    Отредактировано: termometrix~13:41 03.07.19
    #1141154
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