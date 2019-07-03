Ход реконструкции и строительства новых спортивных объектов в Удмуртии

В столице Удмуртии открылся после реконструкции стадион «Динамо».

Реконструкция стадиона, начавшего работать 83 года назад, проводили в несколько этапов, суммарная стоимость реконструкции составила 476 млн руб.

На стадионе «Динамо» появилось самое современное в Удмуртии футбольное поле, сформировано легкоатлетическое ядро на 6 дорожек с покрытием, которое используется на Олимпийских играх и чемпионатах мира по легкой атлетике. Отремонтированы 2 спортивных зала (бокса и восточных боевых единоборств) площадью более 300 кв. м., зал дзюдо и художественной гимнастики. Установлено современное цифровое табло, приведены в порядок раздевалки, тренерские и административные помещения.

На трибунах стадиона установлены 2076 посадочных мест.

В республике идет реконструкция и строительство множества спортивных объектов: в Ижевске — стадион «Динамо», в Селтах — комплекс, который примет 28-е сельские летние спортивные игры

Мы увидим там новый стадион и спортивно-оздоровительный комплекс. В июле выходим на строительство 50-метрового бассейна и реконструкцию ледового дворца «Ижсталь». Всё это для вас, чтобы поддержать те традиции, которые сформировались здесь годами, десятилетиями. Это всё для того, чтобы у нас появлялись новые Кулаковы, Вылегжанины, Загитовы, чтобы спорт был массовым и доступным.

Кроме того, в Удмуртии строятся спортивные объекты: лыжная база в Алнашском районе, центр по лыжным гонкам в Шаркане, два школьных стадиона в Ижевске (школы 56 и 74), спорткомплекс в Увинском районе, два комплекса с искусственным льдом в Можге и Воткинске.

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Строительство новых спорткомплексов в Удмуртии:

50 метровый бассейн в Ижевске





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Летние сельские спортивные игры стартуют в Удмуртии

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