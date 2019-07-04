Добавить статью
Информационные технологии

В Домодедове начали тестировать систему распознавания лиц

  •  © i2.wp.com

Авиакомпания S7 Airlines тестирует систему распознавания лиц (face recognition) в бизнес-залах столичного аэропорта Домодедово.

В авиакомпании рассказали, что программное обеспечение было разработано на основе обучаемых нейронных сетей. Система преобразовывает увиденное лицо в набор цифр, после чего сравнивает его с собственной базой данных.

Видеокамеры, установленные на входе в бизнес-залы, будут «узнавать» пассажиров, а также отслеживать, кто из путешественников вовремя покинул бизнес-зал, а кому необходимо напомнить о приближающейся посадке на рейс. Система на базе технологии «компьютерного зрения», интегрированная в ТВ-панель с расписанием вылетов, покажет пассажиру информацию о том рейсе, на который он зарегистрирован.

«Чтобы принять участие в тестировании системы, необходимо подойти на стойки регистрации S7 Airlines 104, 105 или 106. Сотрудник авиакомпании примет согласие на обработку биометрических данных и с помощью небольшой камеры сделает фото», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово проверяют сотрудников на трезвость с помощью современных технологий. Там установили рамки для бесконтактной проверки уровня алкогольного опьянения. При проходе через такое устройство нужно выдохнуть в сторону рамки. Система проанализирует содержание паров спирта — турникет откроется только для трезвых работников.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.m24.ru/news/transport/03072019/81664?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=CopyBuf

Домодедово, распознавание лиц
  • Нет аватара
    04.07.1909:42:31

    Я слышал, Россия лидер в этой теме. Кто в курсе?

    #1141355
    • Twiks
      04.07.1911:02:09

      Верно, но не Россия, а Российская компания Ntech

      #1141378
  • Нет аватара
    04.07.1917:52:05

    Вроде, в ДомодедовО, а не в ДомодедовЕ ??

    #1141481
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,
Яндекс.Метрика