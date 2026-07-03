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artal Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Подмосковье ввели в эксплуатацию животноводческий комплекс мощностью 14 тысяч тонн молока в год

В городском округе Домодедово, вблизи деревни Повадино, введена в эксплуатацию современная молочно-товарная ферма на 1 200 голов дойного стада. Проект реализован АО Племзавод «Повадино» и направлен на укрепление сырьевой базы молочной отрасли Подмосковья. Мощность нового комплекса составляет 14 тысяч тонн молока в год, общий объем инвестиций — порядка 900 миллионов рублей.

В Минсельхозе Московской области уточняют, что в рамках проекта построен производственный комплекс площадью около 30 тысяч кв. метров. Он включает два коровника на 640 и 560 голов, родильное отделение, склады кормов и другие объекты инфраструктуры. Технологической особенностью фермы стала биореакторная установка по переработке навоза в подстилку для животных. Решение позволяет отказаться от соломы, песка и опилок, повышает экологическую безопасность производства и улучшает условия содержания стада.

АО Племзавод «Повадино» работает с 1963 года и входит в группу компаний «Коалко» — одного из крупных производителей молока в Московской области. Запуск нового комплекса стал очередным этапом развития молочного животноводства в регионе.

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Источник: msh.mosreg.ru

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