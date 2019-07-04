В Краснодаре открыт новый корпус школы на 400 мест в поселке Пригородном

Это седьмая новая школа, построенная за три года в столице Кубани.

Новый корпус школы № 81 в поселке Пригородном на 400 человек на улице Сербской, 7 — это отдельно стоящее трехэтажное здание площадью 7,3 тыс. кв. м. Оно в три раза больше всех старых помещений.

В новом здании оборудовали современные классы, большой спортивный и актовый залы, кабинеты информатики, робототехники, столовую, четыре лингофонных кабинета и мобильный лингафон, класс 3D-моделирования, фотолабораторию.

В 2019 году планируют принять в школу около 900 учащихся с 1-го по 9-е классы. В новом корпусе будут учиться начальные классы, ученики 5-9 классов будут учиться в старом здании.

С открытием нового корпуса 175 человек вернутся в свою школу. В поселок Пригородный будут ходить 15 школьных автобусов, они будут привозить учеников из соседних поселков.

Большую часть оборудования уже завезли, его установят до 1 сентября. Сейчас начали комплектовать классы. Сформировали пять первых классов. Оснащение кабинетов закупил городской департамент образования.

Строительство корпуса стартовало в 2017 году, в конце июня здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.