В Краснодаре открыт новый корпус школы на 400 мест в поселке Пригородном
Это седьмая новая школа, построенная за три года в столице Кубани.
Новый корпус школы № 81 в поселке Пригородном на 400 человек на улице Сербской, 7 — это отдельно стоящее трехэтажное здание площадью 7,3 тыс. кв. м. Оно в три раза больше всех старых помещений.
В новом здании оборудовали современные классы, большой спортивный и актовый залы, кабинеты информатики, робототехники, столовую, четыре лингофонных кабинета и мобильный лингафон, класс 3D-моделирования, фотолабораторию.
В 2019 году планируют принять в школу около 900 учащихся с 1-го по 9-е классы. В новом корпусе будут учиться начальные классы, ученики 5-9 классов будут учиться в старом здании.
С открытием нового корпуса 175 человек вернутся в свою школу. В поселок Пригородный будут ходить 15 школьных автобусов, они будут привозить учеников из соседних поселков.
Большую часть оборудования уже завезли, его установят до 1 сентября. Сейчас начали комплектовать классы. Сформировали пять первых классов. Оснащение кабинетов закупил городской департамент образования.
Строительство корпуса стартовало в 2017 году, в конце июня здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
04.07.1911:44:35
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