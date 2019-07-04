Добавить статью
Детские сады и школы

В Краснодаре открыт новый корпус школы на 400 мест в поселке Пригородном

  •  © dg-yug.ru

Это седьмая новая школа, построенная за три года в столице Кубани.

Новый корпус школы № 81 в поселке Пригородном на 400 человек на улице Сербской, 7 — это отдельно стоящее трехэтажное здание площадью 7,3 тыс. кв. м. Оно в три раза больше всех старых помещений.

В новом здании оборудовали современные классы, большой спортивный и актовый залы, кабинеты информатики, робототехники, столовую, четыре лингофонных кабинета и мобильный лингафон, класс 3D-моделирования, фотолабораторию.

В 2019 году планируют принять в школу около 900 учащихся с 1-го по 9-е классы. В новом корпусе будут учиться начальные классы, ученики 5-9 классов будут учиться в старом здании.

С открытием нового корпуса 175 человек вернутся в свою школу. В поселок Пригородный будут ходить 15 школьных автобусов, они будут привозить учеников из соседних поселков.

Большую часть оборудования уже завезли, его установят до 1 сентября. Сейчас начали комплектовать классы. Сформировали пять первых классов. Оснащение кабинетов закупил городской департамент образования.

Строительство корпуса стартовало в 2017 году, в конце июня здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkryli-novyj-korpus-shkoly-81-v-poselke-prigorodnom

Красноярский край, школа
  • Олег Усачёв
    04.07.1911:44:35

    Пу со своей бандой грабит народ, а потом на эти деньги строит народу школы, детские сады, больницы и дороги! До коле? А его об этом просили? Ну да, просили    

    #1141395
    • Нет аватара
      04.07.1912:33:35

      В 90-е банда прозападных либералов ничего не строила, а только разрушала. Так что радуйтесь что строят.

      Хотя может вы еще слишком молодой и не застали 90-х и где-то какой-то либерды понасмотрелись или начитались. Молодых сейчас либерда прозападная жуть как ими манипулирует, а они то еще молодые ветер в голове мало что соображают и верят.

      Отредактировано: MusclePump~12:34 04.07.19
      #1141403
      • Великоросс
        04.07.1912:36:02

        Думаю,что это у Олега был сарказм.    

        #1141405
        • Нет аватара
          04.07.1912:48:03

          Может быть. Для меня просто это тема щепетильная.

          #1141409
      • Олег Усачёв
        04.07.1913:27:26

        Нет, не слишком. Прошёл огонь и воду и 90-е!    Если бы для меня эта тема была не щепетильной, я бы тут не торчал, а играл в танки и вопил в соцсетях о том, что гос-во мне задолжало 100500 мильёноф, а они не отдают! А навальнятам которые не застали 90-е, предлагаю увеличить частоту ударов головой о кремлёвскую стену    

        Отредактировано: Олег Усачёв~13:32 04.07.19
        #1141418
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,
Яндекс.Метрика