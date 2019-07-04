«РЖД Логистика» запустила новый контейнерный сервис на маршруте Яньтай-Селятино

АО «РЖД Логистика» и дочерняя компания Far East Land Bridge (FELB) запустили новый железнодорожный контейнерный сервис на маршруте Яньтай (Китай) — Селятино (Московская область, Россия), следует из сообщения «РЖД Логистики».

Первый поезд был отправлен 28 июня с китайской станции. Планируется, что он будет находиться в пути 16-18 дней. Состав проследует до пункта назначения по территории Монголии, через погранпереходы Эрлянь и Наушки.

Новый сервис подразумевает регулярную отправку контейнерных поездов. В июле будут запущены еще два состава, а с августа перевозки по маршруту планируют осуществлять еженедельно.

Первый поезд, состоящий из 42 контейнеров, доставит в Московскую область товары народного потребления, оборудование, запчасти и электронику.

Стоимость перевозки данным сервисом составит от $1850 за 40-футовый контейнер до $110 за 1 куб. м.

На станции Яньтай удобно консолидировать грузы со всей провинции Шаньдун, одной из самых промышленно развитых в Китае, также она удачно соединена с морским терминалом, при помощи которого мы планируем также группировать и отправлять в Россию и Европу грузы из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

АО «РЖД Логистика» создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга «РЖД». Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2018 году компания обработала 63,2 млн т грузов.