Ми-38 успешно прошел испытания в экстремальных условиях

Специалисты Московского вертолетного завода им М.Л. Миля холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) провели серию полетов Ми-38 по правилам приборного полета (ППП), а также в условиях экстремально высоких температур и в условиях высокогорья. Результаты испытаний переданы в Росавиацию для внесения дополнений в сертификат типа вертолета.

В частности, в Астрахани вертолет совершил более 50 полетов, успешно подтвердив возможность эксплуатации при температурах наружного воздуха до +45 градусов по Цельсию. Испытания в условиях высокогорья прошли на Эльбрусе. По их итогам Ми-38 доказал способность к выполнению полетов на высотах до 3 тысяч метров над уровнем моря. Кроме того, вертолет совершил серию из 50 полетов, в ходе которых оценивалась возможность пилотирования и навигации при отсутствии визуальной видимости ориентиров и горизонта.

«Учитывая высокий интерес к вертолету со стороны российских и зарубежных заказчиков, мы стараемся максимально раскрыть и задокументировать его возможности. В частности, в ближайшее время запланированы испытания новой обзорной системы и сертификация новых упрочненных лопастей несущего винта, которые также будут использоваться и на вертолете Ми-171А2», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117 В отечественного производства, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях, взрывобезопасной протектированной топливной системой. Также вертолет оснастили дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег. Установленный интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38 предоставляет экипажу информацию с высоким качеством, обеспечивающую высокий уровень безопасности выполнения полетов. В салоне вертолета расположены легкосъемные посадочные места, съемное санитарное оборудование и рольганговое оборудование для погрузки, выгрузки и транспортировки грузов.

Область применения вертолетов Ми-38 — перевозка грузов и пассажиров, поисково-спасательные операции, VIP-перевозки. Все это — в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат.