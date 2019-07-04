Патрульный корабль «Василий Быков» пришёл в Кронштадт

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Новый патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» пришёл в Кронштадт, успешно завершив межфлотский переход. В первый дальний поход «Василий Быков» вышел из Севастополя 10 июня. Менее чем за месяц патрульный корабль прошёл более 5 тысяч морских миль, оставив за своей кормой Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, часть Атлантического океана, а также посетив испанский порт Сеута на северном побережье Африки.

Ожидается, что патрульный корабль «Василий Быков» примет участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России, где будет представлять Краснознамённый Черноморский флот.

Фото Curious с сайта forums.airbase.ru