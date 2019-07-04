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Армия и Флот

Патрульный корабль «Василий Быков» пришёл в Кронштадт

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

Новый патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» пришёл в Кронштадт, успешно завершив межфлотский переход. В первый дальний поход «Василий Быков» вышел из Севастополя 10 июня. Менее чем за месяц патрульный корабль прошёл более 5 тысяч морских миль, оставив за своей кормой Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, часть Атлантического океана, а также посетив испанский порт Сеута на северном побережье Африки.

Ожидается, что патрульный корабль «Василий Быков» примет участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России, где будет представлять Краснознамённый Черноморский флот.

Фото Curious с сайта forums.airbase.ru

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ВМФ, боевая служба, патрульный корабль, 22160, Василий Быков, Черноморский флот
  • seregin-s1
    04.07.1922:34:58

    Дошёл, это здорово!

    #1141531
    • A_SEVER
      04.07.1922:48:22

      Дошёл, это здорово!
      Скоро ещё Североморцы придут.    

      #1141533
    • Евгений Беспалов
      04.07.1922:50:29

      а что могло быть по другому? если он изначально должон был «дойти» — в чем «это здорово!» заключается? типа слава богу не затонул штоле?

      #1141534
      • Нет аватара
        05.07.1900:01:18

        Это море мил человек, а не ванная у вас дома. В море всякое случается, бывает что в море уходят и не возвращаются … или возвращаются, но не все.

        #1141549
      • A_SEVER
        05.07.1900:47:04

        могло быть по другому?
        Всякое бывает…

        Шёл норвежский фрегат «Хельге Ингстад» после учений в свою базу — и не дошёл.    

        •  © Фото из открытых источников

        Отредактировано: A_SEVER~01:24 05.07.19
        #1141557
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