Патрульный корабль «Василий Быков» пришёл в Кронштадт
Новый патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» пришёл в Кронштадт, успешно завершив межфлотский переход. В первый дальний поход «Василий Быков» вышел из Севастополя 10 июня. Менее чем за месяц патрульный корабль прошёл более 5 тысяч морских миль, оставив за своей кормой Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, часть Атлантического океана, а также посетив испанский порт Сеута на северном побережье Африки.
Ожидается, что патрульный корабль «Василий Быков» примет участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России, где будет представлять Краснознамённый Черноморский флот.
Фото Curious с сайта forums.airbase.ru
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