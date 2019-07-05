«Тигр» стал «Атлетом»: чем отличается бронеавтомобиль нового поколения

Одним из самых интересных образцов боевой техники, представленных на открывшемся 25 июня V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019″, является новое поколение бронеавтомобиля „Тигр“.

Как отметил в беседе с „РГ: Русское оружие“ руководитель направления по работе со СМИ и рекламе ООО „Военно-промышленная компания“ Сергей Суворов, в преддверии форума некоторые источники поспешили назвать новинку „Тигр Next“ или „Тигр-2″.

"На самом деле, это неофициальные обозначения, мы его здесь представляем как „Тигр“ нового поколения“ либо „Атлет“, поскольку он создавался по одноименной опытно-конструкторской разработке», — сказал Сергей Суворов.

«Если же говорить о самом бронеавтомобиле, то со временем он должен заменить ныне выпускающуюся серийную версию «Тигра», — также добавил он.

У новой машины улучшены все характеристики. Она создавалась с учетом большого опыта боевого использования бронеавтомобилей, полученного в различных «горячих точках». Например, значительно доработана противоминная стойкость, в результате появилась способность выдерживать взрывы боеприпасов до 6 кг в тротиловом эквиваленте под днищем или колесом.

Полная масса составляет около 9 тонн. Вместимость, в зависимости от модификации, от двух до восьми человек.

Двигатель пока 240-сильный, в будущем появится с большей мощностью. Максимальная скорость — не менее 120 км/ч. Запас хода — 1000 км.

По желанию заказчика, машину можно оборудовать различным вооружением, в том числе боевыми дистанционно управляемыми модулями. Как и ныне выпускающаяся версия, новый «Тигр» может служить для монтажа разнообразного вооружения и боевых систем.

«По своим тактико-техническим характеристикам новейший российский бронеавтомобиль отвечает самым высоким мировым требованиям и не уступает ни одной из зарубежных разработок. В качестве специального боевого транспортного средства он найдет применение как в Российской армии, так и в других силовых структурах Российской Федерации. Будет он интересен и зарубежным заказчикам», — считает Сергей Суворов.