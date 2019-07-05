СЭЗ имени Серго Орджоникидзе открыл в Саратовской области производство малотоннажной химии

5 июля в Татищевском районе начал работу центр малотоннажной химии ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе».

На предприятии будет производиться осажденный мел (карбонат кальция). Сейчас это единственный подобный завод на территории России. На реализацию значимого инвестпроекта из федерального бюджета выделено более 400 млн рублей.

Для производства конечного продукта на заводе будут использовать природный мел, который пройдет процессы дробления, обжига, гашения, восстановления, фильтрации, сушки и конечной упаковки. Химически осажденный мел используется в производстве бумаги, резинотехнических изделий, полимерных материалов, а также лакокрасочных и строительных материалов. Продукт найдет свое применение и в косметической, пищевой, фармацевтической промышленности.

Завод находится в полутора километрах от деревни Докторовка. Сейчас в действующем корпусе работают около 50 сотрудников, по завершении строительства всего комплекса рабочие места получат еще 250 человек.