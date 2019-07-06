Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» отправился в дальний штурманский поход

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вышел из Кронштадта для выполнения задач дальнего похода. Он побывает в четырех океанах и пройдет по Северному морскому пути, оставив за кормой в общей сложности более 20 тысяч морских миль.

В настоящее время на борту корабля находится 100 курсантов из военно-морских вузов Санкт-Петербурга. Во время захода в Балтийск к ним присоединятся 110 курсантов Калининградского военно-морского учебного заведения. Руководит практикой начальник филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им. Кузнецова (г. Калининград) контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России. В ходе морского похода курсантам предстоит пройти практику по штурманским дисциплинам, совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

Кроме того, с курсантами будет проведен ряд тренировок на современном учебном тренажере «Регель», смонтированном на корабле. После завершения обучения, будущие офицеры на борту корабля сдадут зачеты по специальности и различным морским дисциплинам.

Для обучения на корабле созданы специальные классы и тренажерные комплексы. «Перекоп» имеет астрономическую палубу, отсек борьбы за живучесть корабля и шестивесельные ялы. Морскую практику на нем могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей. Во время перехода корабль посетит крупные порты в Российской Федерации, где совершит две-три замены курсантов военно-морских вузов. В 2018 году стажировку на его борту прошли свыше тысячи человек.

Перед походом специалисты Кронштадтского морского завода провели доковый ремонт учебного корабля Балтийского флота «Перекоп». В ходе работ, была покрашена подводная часть корпуса корабля, отремонтированы его цистерны, винторулевое устройство, валопровод и кингстонные ящики. Кроме того, экипаж корабля отработал элементы курсовых задач К-1 в базе и К-2 в море.