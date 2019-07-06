Российский завод запустил первую в РФ автоматизированную линию для производства ПЭТ-банок

Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края в марте 2019 года, в городе Кропоткин ЗАО «Кропоткинский завод МиССП» разработал, изготовил и открыл первую в РФ полностью автоматизированную линию А-4000-Ш с максимальной производительностью 4000 ед./ч и потребляемой мощностью 20 кВт, по изготовлению пластиковых банок с широкой горловиной Ø 58 мм и емкостью от 0,2 до 1,0 литров из разогретых ПЭТ преформ методом растягивания и двухстадийного выдува в четырехместной пресс-форме.

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Аппарат оснащается пневмооборудованием фирм «FESTO», «AirCom», а также контроллером и электроникой фирмы «OMRON».





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— Такая тара пригодна для фасовки пищевой продукции, преимущественно — молочной. Кроме отечественных покупателей технические возможности автомата привлекли внимание потенциальных заказчиков из стран СНГ и Европейского Союза, — сообщили в федеральном минпромторге.

В 2017-2018 годах предприятие получило субсидии от министерства промышленности и торговли Российской Федерации на сумму порядка 58,5 млн рублей (в 2018 году «Кропоткинский завод МиССП» получил более 18 млн рублей), что позволило покупателям кубанского оборудования получить скидку 15%, в частности сочинскому производителю минеральной воды «Веха» и армавирскому предприятию по производству растительного масла «Базис Плюс».

Также завод изготавливает различные модели аппаратов для выдува ПЭТ бутылок, ПЭТ тары, ПЭТ кегов различного объема и диаметра (аппараты отличаются между собой производительностью ед./ч, потребляемой мощностью кВт и проч.), а также кондитерское оборудование, оборудование вторичной переработки, компрессорное оборудование, этикетировочное оборудование, оборудование для розлива жидкостей, экструзионно-выдувное оборудование, конвейера для ПЭТ-тары, оборудование для упаковки ПЭТ бутылок.