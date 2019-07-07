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Экспорт

Вторая партия мотовозов МПТ-4 для UFC отправлена на Кубу

  •  © tmzv.ru

Вторая партия мотовозов МПТ-4 для UFC в феврале 2019 года отправлена на Кубу.

Первые тихорецкие мотовозы производства ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» уже активно используются на железных дорогах. Кубинцы отмечают удобство и комфорт новой техники. В сравнении с «древними» ДГКу современные мотовозы МПТ-4 — оснащены кондиционером, имеют тихую и просторнаую кабину, электронные системы, обеспечивающие безопасность погрузочно-разгрузочных работ.

Также российская и кубинская стороны договорились развивать сотрудничество в области послепродажного обслуживания железнодорожной техники производства ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского».

Мотовоз МПТ-4 выпускается заводом с 1986 года. За это время он прошёл несколько стадий серьезных модернизаций и к настоящему моменту представляет собой путевую машину, отвечающую всем требованиям сегодняшнего дня.

  •  © tmzv.ru
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http://tmzv.ru/news/factory-news/vtoraia-partiia-motovozov-mpt-4-dlia-ufc-otpravilas-na-kubu/

ТМЗ им. В.В. Воровского, Куба, мотовозы, МПТ-4
  • HappyRed
    07.07.1911:10:12

    что такое UFC? а то яндекс выдаёт мордобои…

    #1141950
    • Павел П
      07.07.1913:17:33

      Это аббревиатура «Союза Железных Дорог Кубы»

      #1141971
  • Павел П
    07.07.1913:12:36

    Вот сколько новостей о поставках на Кубу товаров на СУН было и нигде источники финансирования не пишут.

    #1141968
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