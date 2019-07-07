Вторая партия мотовозов МПТ-4 для UFC отправлена на Кубу

Вторая партия мотовозов МПТ-4 для UFC в феврале 2019 года отправлена на Кубу.

Первые тихорецкие мотовозы производства ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского» уже активно используются на железных дорогах. Кубинцы отмечают удобство и комфорт новой техники. В сравнении с «древними» ДГКу современные мотовозы МПТ-4 — оснащены кондиционером, имеют тихую и просторнаую кабину, электронные системы, обеспечивающие безопасность погрузочно-разгрузочных работ.

Также российская и кубинская стороны договорились развивать сотрудничество в области послепродажного обслуживания железнодорожной техники производства ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского».

Мотовоз МПТ-4 выпускается заводом с 1986 года. За это время он прошёл несколько стадий серьезных модернизаций и к настоящему моменту представляет собой путевую машину, отвечающую всем требованиям сегодняшнего дня.