Во Владикавказе открыли самый большой детский сад в Северной Осетии

Строительство объекта велось в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Детский сад представлен 5 корпусами — административный корпус, в котором расположены столовая и бассейн, и четыре фронтальных здания для малышей. Также имеются музыкальный кабинет, спортивный зал, медицинский блок, уличные игровые площадки, зоны для прогулок и иная инфраструктура для достойного дошкольного образования и досуга. В новом образовательном учреждении создано 15 групп (в том числе — 4 ясельные).

Новый детский сад является самым крупным дошкольным учреждением в республике.

Напомним, всего в прошлом году в Северной Осетии открыли четыре детских сада, что позволило создать 480 новых мест.

В 2019 году кроме дошкольного учреждения на 280 мест в г. Владикавказе будет введено в эксплуатацию еще 5 детских садов: детский сад на 120 мест в с. Дачное Пригородного района, детский сад на 120 мест в с. Ир Пригородного района, детский сад на 230 мест в г. Моздок, детский сад на 120 мест в с. Мичурино Ардонского района, детский сад на 150 мест в ст. Луковская Моздокского района.