Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на расчетные орбиты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Четыре спутника, запущенные в среду с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ, вышли на расчетные орбиты. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе российского военного ведомства.

«Стартовавшая 10 июля в 20:14 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель легкого класса „Союз-2.1в“ в установленное время успешно вывела на расчетные орбиты космические аппараты Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что запуск и выведение аппаратов на орбиты блоком выведения «Волга» прошли в штатном режиме.

В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты «Союз-2.1в» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

«Стартовавшая в 20:14 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения „Союз-2.1в“ в 20:16 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — сообщили в военном ведомстве.

«С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космических аппаратов функционируют нормально», — добавили в пресс-службе.

Как пояснили в Минобороны, запущенные аппараты предназначены для исследования воздействия искусственных и естественных факторов космоса на российские спутники, а также юстировки радиолокационных средств. В военном ведомстве уточнили, что выведенные на орбиту аппараты будут именоваться «Космос» с порядковыми номерами 2535, 2536, 2537 и 2538.

В ведомстве уточнили, что блок выведения «Волга» с четырьмя спутниками отделился от ракеты-носителя. «Космическая головная часть ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» в составе блока выведения «Волга» и четырех космических аппаратов Минобороны России в расчетное время — 20:22 мск — штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1в», — сообщили в министерстве.

Это второй пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году. Летные испытания ракеты начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За 15 лет с северного космодрома проведено 38 пусков ракет «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1 В.

Ракета «Союз-2» пришла на смену «Союзу-У», эксплуатация которого проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков «Союзов-У», в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.

https://tass.ru/kosmos/6652076

https://tass.ru/kosmos/6652553