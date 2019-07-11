«ТехноНИКОЛЬ» модернизировала линию по производству полимерных мембран в Рязани

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Специалистами предприятия совместно с подрядчиком была разработана и изготовлена установка инфракрасного нагрева. Данная установка разогревает мембрану PLANTER до температуры размягчения материала. Далее, непосредственно после выхода мембраны из зоны нагрева, к ней крепится геотекстиль. В итоге фиксация полотна геотекстиля происходит ко всем шипам мембраны PLANTER, что повышает потребительские качества продукции.

/Проведенная во втором квартале 2019 года модернизация позволит снизить себестоимость производства и повысить потребительские свойства продукции.

Производственная линия, выпускающая профилированные мембраны PLANTER, на заводе «Лоджикруф» в Рязани была запущена в 2010 году. Это новое современное производство, которое может выпускать 10 000 000 м2 продукции в год.

«Компания „ТехноНИКОЛЬ“ является одним из российских лидеров по производительности труда. Мы постоянно ищем пути увеличения эффективности, снижения затрат, планомерно повышаем качество продукции. По нашим расчетам, экономический эффект от проведения модернизации составит более 6 миллионов рублей в год. В дальнейшем мы планируем произвести подобную модернизацию и на производственной линии в Учалах», — рассказал операционный директор направления «Полимерные мембраны и PIR» компании «ТехноНИКОЛЬ» Евгений Спиряков.