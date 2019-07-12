Более 40 автомобилей «скорой помощи» поступили в Дагестан

В Дагестан поступила первая партия новых машин «скорой помощи», сообщили в пресс-службе Минздрава РД. Всего более 40 единиц.

В их числе 8 реанимобилей (машины класса «С») — это автомобили, оснащенные всем необходимым реанимационным оборудованием. Остальные машины класса «В».

Ожидается поставка еще более 65 карет. Всего до конца текущего года в медучреждения республики поступят 108 машин «скорой помощи», приобретенные за счет средств, выделенных из бюджета региона. В ведомстве отметили, что такого масштабного обновления автопарка медслужбы не было много лет.