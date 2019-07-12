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Транспорт и логистика

Более 40 автомобилей «скорой помощи» поступили в Дагестан

  •  © zoritabasarana.ru

В Дагестан поступила первая партия новых машин «скорой помощи», сообщили в пресс-службе Минздрава РД. Всего более 40 единиц.

В их числе 8 реанимобилей (машины класса «С») — это автомобили, оснащенные всем необходимым реанимационным оборудованием. Остальные машины класса «В».

Ожидается поставка еще более 65 карет. Всего до конца текущего года в медучреждения республики поступят 108 машин «скорой помощи», приобретенные за счет средств, выделенных из бюджета региона. В ведомстве отметили, что такого масштабного обновления автопарка медслужбы не было много лет.

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https://zoritabasarana.ru/rubriki/news/med/item/3370-bolee-40-avtomobilej-skoroj-pomoshchi-postupili-v-dagestan

Дагестан, СМП, скорая помощь
  • Ruslan
    12.07.1915:15:06

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-RWR5ddD4s4

    #1143141
  • Нет аватара
    12.07.1916:25:16

    Большая партия.

    #1143171
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