Более 40 автомобилей «скорой помощи» поступили в Дагестан
В Дагестан поступила первая партия новых машин «скорой помощи», сообщили в пресс-службе Минздрава РД. Всего более 40 единиц.
В их числе 8 реанимобилей (машины класса «С») — это автомобили, оснащенные всем необходимым реанимационным оборудованием. Остальные машины класса «В».
Ожидается поставка еще более 65 карет. Всего до конца текущего года в медучреждения республики поступят 108 машин «скорой помощи», приобретенные за счет средств, выделенных из бюджета региона. В ведомстве отметили, что такого масштабного обновления автопарка медслужбы не было много лет.
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12.07.1915:15:06
12.07.1916:25:16