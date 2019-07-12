У-УАЗ передал ГТЛК очередную партию вертолетов Ми-8АМТ

12 июля 2019 г. — Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал партию из четырех вертолетов Ми-8АМТ в рамках договора с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на 9 вертолетов Ми-8АМТ и 6 вертолетов Ми-8МТВ-1, заключенного в декабре 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба холдинга."Три машины будут использоваться авиакомпанией «Скол» в Красноярском крае и в Хакасии, в городе Абакан, в интересах санитарной авиации. В отличие от стандартной комплектации, поставляемой ГТЛК, они оборудованы дополнительными топливными баками, что увеличивает дальность полета", — отметил управляющий директор АО «У-УАЗ» Леонид Белых.Вертолет изготовлен в транспортном варианте, оснащен двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Надежную навигацию на вертолете обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Транспортные возможности вертолета обеспечивают перевозку до 23 служебных пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Предприятие исполняет два договора с ГТЛК, предусматривающих поставку вертолетов Ми-8АМТ. Согласно первому договору 14 вертолетов Ми-8АМТ должны быть поставлены в 2019-2020 годах, первая партия из 7 вертолетов уже направлена заказчику. Второй договор предусматривает поставку 9 Ми-8АМТ в 2019 году, в настоящий момент изготовлено и передано заказчику 4 машины, пояснили в холдинге.