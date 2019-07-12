На новейшем большом гидрографическом катере «Александр Евланов» поднят Военно-морской флаг

На новейшем большом гидрографическом катере «Александр Евланов», построенном для нужд Балтийского флота, поднят Военно-морской флаг. Судно проекта 23040 Г займется съемкой рельефа дна и обследованием навигационных опасностей в зоне действия

В церемонии приняли участие представители командования Балтийского флота, судостроительного предприятия, военнослужащие Балтийской военно-морской базы. В ходе мероприятия настоятель Свято-Георгиевского Морского собора Балтийского флота архимандрит Софроний провел чин освящения корабля и флага гидрографической службы ВМФ. После чего командир катера под звуки гимна Российской Федерации произвел торжественный подъем флага.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы катера. После чего Государственной приемной комиссией были подписаны акты о приемке катера от завода изготовителя в состав Военно-Морского Флота России. Приказом Главнокомандующего ВМФ «Александр Евланов» включен в состав судов гидрографической службы Балтийского флота.

Катер назван в честь выдающегося гидрографа, контр-адмирала гидрографического флота Александра Гавриловича Евланова (12.01.1923-18.11-1992), который совершил 25 дальних походов в Индийском и Атлантическом океане для изучения рельефа дна. Его наработками моряки пользуются до сих пор. За заслуги перед страной Евланов был награжден орденами Отечественной войны I степени, дважды Красной Звезды, «Знак Почета» и многими медалями. В 1983 г. Александр Евланов за океанографические открытия и большой вклад в картографирование Мирового океана в составе группы гидрографов ГС ВМФ стал лауреатом Государственной премии СССР.

Справочно:

Гидрографический катер проекта 23040 Г спроектирован в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ и предназначен для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. Помимо этого, катер будет способен обслуживать плавучие знаки, доставлять личный состав и ремонтные группы, проводить спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей. По контракту с Министерством обороны РФ завод построит всего шесть таких катеров. В настоящее время испытания проходит второй катер данного проекта «Георгий Зима», который также войдет в состав Балтийского флота.