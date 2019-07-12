Хладокомбинат ввели в эксплуатацию в Приморье

ООО «Хладокомбинат «Пригородный» построило и ввело в эксплуатацию офисное помещение, холодильный и сухой склады в городе Артёме Приморского края. На предприятии создано 70 рабочих мест.

Реализованы первые два этапа — построены холодильный склад со вспомогательными помещениями площадью 5,5 тысячи квадратных метров и сухой склад площадью более 2,1 тысячи квадратных метров, а также офисное здание.

На третьем этапе, реализация которого намечена на сентябрь текущего года, будет построен ещё один холодильный склад. Таким образом общая площадь холодильных складов составит 6 тысяч квадратных метров, в них можно будет хранить 4 тысячи тонн замороженных продуктов питания.

Общая стоимость проекта составляет 510 млн рублей, около 450 млн рублей уже инвестировано.

Основными потребителями услуг резидента являются все торговые компании, продающие преимущественно замороженные и охлажденные продукты. В настоящее время на хладокомбинате хранится 2 тысячи тонн мороженого, различных полуфабрикатов, морепродуктов и прочих продуктов.