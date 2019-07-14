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Добыча и разведка полезных ископаемых

В Кузбассе начались испытания УГЭ-300

  •  © uralmash.ru

Первый российский гидравлический экскаватор, изготовленный на Уралмашзаводе, введен в опытно-промышленную эксплуатацию на угольном разрезе «Барзасское товарищество» (входит в ЗАО «Стройсервис»). Соответствующий акт подписан приемочной комиссией в начале июля.

Ранее экскаватор УГЭ -300 прошел все необходимые испытания на площадке УЗТМ и полигоне «Барзасского товарищества», а также аудит компании Liebher — мирового производителя горной техники. «Запуск первого в России гидравлического экскаватора в опытно-промышленную эксплуатацию — значимое событие как для Уралмашзавода, так и для всей отрасли тяжелого машиностроения. Обеспечить горную промышленность отечественной техникой, отвечающей всем мировым стандартам, -- основная задача, поставленная перед УЗТМ его акционером и инвестором проекта по созданию УГЭ-300 — Газпромбанком», — отметил генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер. Гидравлический экскаватор УЗТМ уже приступил к работе в забое «Барзасского товарищества», его испытания в реальных условиях продлятся 9 месяцев.

  •  © uralmash.ru

УК «УЗТМ-КАРТЕКС» осуществляет стратегическое управление активами тяжелого машиностроения группы ГАЗПРОМБАНКа: ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова»; ПАО «Уралмашзавод»; ООО «ОМЗ — Литейное производство». Главной задачей УК «УЗТМ-КАРТЭКС» является управление машиностроительным комплексом для выхода в лидеры по поставке оборудования, технических, технологических решений на отечественных и глобальных рынках для предприятий горнодобывающей, металлургической и перерабатывающих отраслей промышленности.

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ), основанный в июле 1933 года, является одним из лидеров в производстве оборудования для горнодобывающей промышленности, металлургии, строительной отрасли и энергетики. Основные виды выпускаемой продукции предприятия — дробильно-размольное оборудование (дробилки и мельницы разных типоразмеров), экскаваторы различных классов и модификаций (электромеханические, шагающие, гидравлические), мостовые тяжелые краны, металлургические прессы, оснастка и инструмент для них, шахтные подъемные установки. Стратегия развития Уралмашзавода предусматривает переход предприятия на уровень компании, предлагающей горнодобывающей отрасли и металлургии комплексные решения их производственных задач на базе оборудования УЗТМ и российских производителей. На Уралмашзаводе при поддержке стратегического партнера — Газпромбанка — реализуется инвестиционная программа, направленная на масштабную реконструкцию механообрабатывающего и сварочного производств, цифровизацию производственных процессов.

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https://www.uralmash.ru/press-center/news/5883/

Уралмашзавод, Барзасское товарищество, УГЭ -300
  • Нет аватара
    14.07.1923:02:41

    Очень хорошо, что взялись за гидравлические экскаваторы, а то все шагающие да шагающие.

    #1143535
  • Нет аватара
    14.07.1923:29:00

    Ура! Давно ждал новостей о нём

    #1143542
  • Никита Першин
    14.07.1923:29:44

    За 10 лет в страны СНГ импортировано более 400 гидравлических экскаваторов и 100% рынка в этом сегменте принадлежит иностранным компаниям. Если даже он на 50% сделан из отечественных комплектующих, то это уже отвоевание рынка, поэтому будем надеяться машину пустят в серию, а так же расширят линейку машин и увеличат комплектацию навесного оборудования.

    #1143543
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