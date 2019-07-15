В Калининградской области заказчику передали рыболовный бот нового проекта

12 июля в г. Светлый Калининградской области состоялась церемония поднятия флага на новом маломерном рыбопромысловом боте (МРБ).

Судно, которое получило название «Первый», стало головным МРБ, построенным по проекту 17.03.10 инжиниринговой компании «Адомат».

МРБ проекта 17.03.10 предназначен для лова рыбы, транспортировки улова на берег, а также транспортировки орудий лова и спецперсонала в количестве 4 человек к месту промысла.

Это первый в регионе за постсоветский период опыт реализации полного технологического цикла строительства промыслового судна для калининградских рыбодобытчиков, включающий разработку проекта калининградскими проектировщиками.

Длина МРБ проекта 17.03.10 составляет 11,2 м, ширина — 3,4 м, осадка — 0,9 м, водоизмещение — 16,7 т, мощность главного двигателя — 58 кВт.

ООО «Адомат» — инжиниринговая компания, основная деятельность которой — разработка технической документации (проектирование) на строительство, переоборудование, модернизацию и перегон судов. Для группы компаний «Марфиш» ООО «Адомат» проектировало глубокую модернизацию малого рыболовного траулера рефрижераторного типа («Капитан Лобанов» был спущен на воду в 2017 году) и разработало проект нового малого кормового рыболовного траулера для промысла мелкосельдевых видов, строительство которого ведется в настоящее время на судостроительной верфи ЗАО «Межколхозная производственная база».

СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину» ведет промысел в Балтийском море (килька, салака) и Калининградском заливе (салака, лещ, судак, плотва, чехонь и др.) Годовой объем добычи водных биоресурсов по колхозу составляет более18 тысячи тонн (40% от годового объема вылова калининградскими организациями). Предприятие обеспечивает свежим высококачественным сырьем ООО «Рыбокомбинат «За Родину».

ООО «Светловский судоремонтный завод» обладает всеми необходимыми ресурсами для выполнения обязательств по судостроению, в настоящее время ведет работы по расширению собственных производственных мощностей.Начиная с 2017 года помимо основной деятельности по судоремонту заводом взят курс на развитие таких направлений деятельности, как судостроение, машиностроение, металлоконструкции, буксирные услуги и другие. В2018 году было начато строительство головного судна типа МРБ в соответствии с новыми требованиями Речного регистра России, начиная от разработки технического проекта до сдачи судна.