В Калининградской области заказчику передали рыболовный бот нового проекта
12 июля в г. Светлый Калининградской области состоялась церемония поднятия флага на новом маломерном рыбопромысловом боте (МРБ).
Судно, которое получило название «Первый», стало головным МРБ, построенным по проекту
МРБ проекта
Это первый в регионе за постсоветский период опыт реализации полного технологического цикла строительства промыслового судна для калининградских рыбодобытчиков, включающий разработку проекта калининградскими проектировщиками.
Длина МРБ проекта
ООО «Адомат» — инжиниринговая компания, основная деятельность которой — разработка технической документации (проектирование) на строительство, переоборудование, модернизацию и перегон судов. Для группы компаний «Марфиш» ООО «Адомат» проектировало глубокую модернизацию малого рыболовного траулера рефрижераторного типа («Капитан Лобанов» был спущен на воду в 2017 году) и разработало проект нового малого кормового рыболовного траулера для промысла мелкосельдевых видов, строительство которого ведется в настоящее время на судостроительной верфи ЗАО «Межколхозная производственная база».
СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину» ведет промысел в Балтийском море (килька, салака) и Калининградском заливе (салака, лещ, судак, плотва, чехонь и др.) Годовой объем добычи водных биоресурсов по колхозу составляет более18 тысячи тонн (40% от годового объема вылова калининградскими организациями). Предприятие обеспечивает свежим высококачественным сырьем ООО «Рыбокомбинат «За Родину».
ООО «Светловский судоремонтный завод» обладает всеми необходимыми ресурсами для выполнения обязательств по судостроению, в настоящее время ведет работы по расширению собственных производственных мощностей.Начиная с 2017 года помимо основной деятельности по судоремонту заводом взят курс на развитие таких направлений деятельности, как судостроение, машиностроение, металлоконструкции, буксирные услуги и другие. В2018 году было начато строительство головного судна типа МРБ в соответствии с новыми требованиями Речного регистра России, начиная от разработки технического проекта до сдачи судна.
15.07.1913:05:47
15.07.1919:38:44