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Судостроение и судоходство

В Калининградской области заказчику передали рыболовный бот нового проекта

  •  © sudostroenie.info

12 июля в г. Светлый Калининградской области состоялась церемония поднятия флага на новом маломерном рыбопромысловом боте (МРБ).

Судно, которое получило название «Первый», стало головным МРБ, построенным по проекту 17.03.10 инжиниринговой компании «Адомат».

МРБ проекта 17.03.10 предназначен для лова рыбы, транспортировки улова на берег, а также транспортировки орудий лова и спецперсонала в количестве 4 человек к месту промысла.

Это первый в регионе за постсоветский период опыт реализации полного технологического цикла строительства промыслового судна для калининградских рыбодобытчиков, включающий разработку проекта калининградскими проектировщиками.

Длина МРБ проекта 17.03.10 составляет 11,2 м, ширина — 3,4 м, осадка — 0,9 м, водоизмещение — 16,7 т, мощность главного двигателя — 58 кВт.

ООО «Адомат» — инжиниринговая компания, основная деятельность которой — разработка технической документации (проектирование) на строительство, переоборудование, модернизацию и перегон судов. Для группы компаний «Марфиш» ООО «Адомат» проектировало глубокую модернизацию малого рыболовного траулера рефрижераторного типа («Капитан Лобанов» был спущен на воду в 2017 году) и разработало проект нового малого кормового рыболовного траулера для промысла мелкосельдевых видов, строительство которого ведется в настоящее время на судостроительной верфи ЗАО «Межколхозная производственная база».

СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину» ведет промысел в Балтийском море (килька, салака) и Калининградском заливе (салака, лещ, судак, плотва, чехонь и др.) Годовой объем добычи водных биоресурсов по колхозу составляет более18 тысячи тонн (40% от годового объема вылова калининградскими организациями). Предприятие обеспечивает свежим высококачественным сырьем ООО «Рыбокомбинат «За Родину».

ООО «Светловский судоремонтный завод» обладает всеми необходимыми ресурсами для выполнения обязательств по судостроению, в настоящее время ведет работы по расширению собственных производственных мощностей.Начиная с 2017 года помимо основной деятельности по судоремонту заводом взят курс на развитие таких направлений деятельности, как судостроение, машиностроение, металлоконструкции, буксирные услуги и другие. В2018 году было начато строительство головного судна типа МРБ в соответствии с новыми требованиями Речного регистра России, начиная от разработки технического проекта до сдачи судна.
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https://sudostroenie.info/novosti/27464.html

Светловский судоремонтный завод, Первый, 17.03.10
  • Павел П
    15.07.1913:05:47

    •  © gov39.ru

    •  © gov39.ru

    •  © gov39.ru

    Строительство маломерного рыбопромысловомботе (МРБ) осуществлялось по заказу одного из лидеров рыбной отрасли области — СПК «Рыболовецкий колхоз «За Родину» на ООО «Светловский судоремонтный завод». Новое судно предназначено для транспортировки на буксире рыбацких лодок, ведущих промысел на заливах, а также доставки улова в свежем виде до пункта выгрузки. Порядка 10 тонн он тянет за собой на скорости 5-5,5 узлов. Как пояснил заказчик основным местом работы МРБ будут Калининградский и Куршский заливы. Его уникальность в том, что судно построено по модульному принципу, это модульный тип судна, корпус может быть построен для любого заказчика и адаптирован в зависимости от индивидуальных потребностей. Уже есть интересе к проекту со стороны литовских рыбаков, промысловиков Ленинградской и Архангельской областей.

    Отредактировано: Павел П~13:12 15.07.19
    #1143637
  • Нет аватара
    15.07.1919:38:44

    Грузовик универсальный бортовой, с двойной кабиной, водоплавающий   

    Внешне выглядит все очень рационально.

    Интересно посмотреть на качество и обводы подводной части. Характеристики движителя, экономичность эксплуатации. Ну и конечно цену.

    Если все это на уровне, ИМХО, действительно можно навесить все что угодно.

    #1143759
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