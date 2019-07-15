В Удмуртии открыты три молочно-товарные фермы на 540 голов КРС

Производственная база молочного животноводства Удмуртской Республики продолжает модернизироваться — вступили в строй сразу три молочно-товарные фермы.

Заработал высокотехнологичный молочный комплекс в ООО «Молния» Малопургинского района. Он оснащен доильным залом и рассчитан на содержание 320 голов. Сельхозпредприятие в последние годы стабильно развивается: идет наращивание поголовья дойного стада, растет производство молока. В 2018 году здесь получили с каждой коровы по 7727 кг молока (региональный показатель по сельхозорганизациям — 6059 кг).

В целом темп роста молочного производства за последние три года составил 32%. За это время в хозяйстве реконструированы родильное отделение с телятником-профилакторием на 200 голов, корпус для выращивания ремонтного молодняка, оборудованы кормовые столы с бетонным покрытием для дойного стада на 400 голов. Также проведена реконструкция двух корпусов свинарника для беспривязного содержания телок. Помимо этого, «Молния» остается единственным в республике хозяйством, занимающимся разведением и выращиванием овец удмуртского типа мясо-шерстной породы, выведенной местными селекционерами.

Также открыты молочные фермы на 100 голов в КФХ Степанов Ю.В. и на 140 голов в ООО «Палэп» Алнашского района. Последняя оснащена доильным залом типа «Елочка» и рассчитана на беспривязное содержание скота.