Морской буксир «Сергей Балк» вышел на ходовые испытания





© Фото из открытых источников

12 июля морской буксир «Сергей Балк» покинул акваторию судоремонтного завода «Персей» и вышел в Чёрное море на ходовые испытания. Головной буксир проекта 23470 построен на Ярославском судостроительном заводе и спущен на воду 27 декабря 2016 года, а летом 2018 года прибыл в Севастополь для достройки на СРЗ «Персей».





© Фото из открытых источников

После завершения испытаний морской буксир «Сергей Балк» пополнит состав спасательных сил Краснознамённого Черноморского флота.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 3200 т.

Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Дальность плавания: 3000 миль

Автономность: 30 суток

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Фото Андрея Бричевского с сайта kchf.ru