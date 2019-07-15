Морской буксир «Сергей Балк» вышел на ходовые испытания
12 июля морской буксир «Сергей Балк» покинул акваторию судоремонтного завода «Персей» и вышел в Чёрное море на ходовые испытания. Головной буксир проекта 23470 построен на Ярославском судостроительном заводе и спущен на воду 27 декабря 2016 года, а летом 2018 года прибыл в Севастополь для достройки на СРЗ «Персей».
После завершения испытаний морской буксир «Сергей Балк» пополнит состав спасательных сил Краснознамённого Черноморского флота.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 3200 т.
Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Дальность плавания: 3000 миль
Автономность: 30 суток
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Фото Андрея Бричевского с сайта kchf.ru
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