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Судостроение и судоходство

Морской буксир «Сергей Балк» вышел на ходовые испытания

  •  © Фото из открытых источников

12 июля морской буксир «Сергей Балк» покинул акваторию судоремонтного завода «Персей» и вышел в Чёрное море на ходовые испытания. Головной буксир проекта 23470 построен на Ярославском судостроительном заводе и спущен на воду 27 декабря 2016 года, а летом 2018 года прибыл в Севастополь для достройки на СРЗ «Персей».

  •  © Фото из открытых источников

После завершения испытаний морской буксир «Сергей Балк» пополнит состав спасательных сил Краснознамённого Черноморского флота.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 3200 т.

Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Дальность плавания: 3000 миль

Автономность: 30 суток

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Фото Андрея Бричевского с сайта kchf.ru
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Севастополь, СРЗ Персей, буксир, 23470, Сергей Балк, Крым
  • A_SEVER
    15.07.1918:44:06

    Упреждая неизбежный вопрос — перед тем, как буксир передадут ВМФ, его покрасят.    

    #1143735
    • Нет аватара
      15.07.1919:16:09

      Радует, что Персей получил и сделал эту работу.

      Вот «Сергей Балк» на достройке в Севастополе у причальной стенки Персея

      •  © wmpics.pics

      карта завода

      Отредактировано: alex_uns~19:21 15.07.19
      #1143747
    • Нет аватара
      15.07.1920:12:09

         

      #1143775
  • Нет аватара
    15.07.1919:51:19

    +

    такое ощущение, что его проект неожиданно решили доработать

    #1143766
    • A_SEVER
      15.07.1920:44:39

      такое ощущение, что его проект неожиданно решили доработать
      Да вроде что КБ запроектировало, то и построили:

      •  © Фото из открытых источников

      #1143780
  • Нет аватара
    15.07.1920:19:48

    Крась, не крась- какой-то он корявый!         

    #1143777
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