На судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы заложен буксир проекта NE060
На Судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы (Крым) состоялась церемония закладки нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060, который пополнит флот Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».
Буксир будет работать в порту Сабетта — на западном берегу Обской губы Карского моря. По завершении строительства его доставят в Арктику по внутренним водным путям.
Судно рассчитано как на буксировку, так и на противоаварийные, пожарные работы.
Буксир проекта NE060 представляет собой стальное однопалубное самоходное судно с рулевой рубкой кругового обзора и машинным отделением в его средней части, где расположены 2 дизельные энергетические установки, приводящие в движение полноповоротные винторулевые колонки. 4 водонепроницаемые переборки делят буксир на 5 водонепроницаемых отсеков.
Судно обладает высокой манёвренностью — небольшой угол наклона форштевня уменьшает сопротивление льда. Оно оборудовано пунктом коллективной безопасности для защиты экипажа в предаварийных ситуациях при работе с СПГ-танкерами.
Буксир имеет компактную надстройку с рулевой рубкой, большую кормовую и просторную носовую части палубы. Он оснащен буксирной лебёдкой и гидравлическим палубным краном. Корпус защищён ледовым поясом, ледовыми и дополнительными шпангоутами.
|Характеристика
|Параметры
|Класс
|КM ✪ Arc6 (hull, machinery) AUT1 OMBO FF3WS IWS ECO WINTERIZATION (-40) ESCORT TUG SALVAGE SHIP OIL RECOVERY SHIP (>60)
|Длина, м
|40.00
|Ширина, м
|14.80
|Высота борта на миделе, м
|7.00
|Осадка по КВЛ с учетом скега, м
|6.70
|Максимальное водоизмещение, т
|1645
|Максимальная скорость хода, узл
|11.8
|Максимальное тяговое усилие на переднем ходу, не менее, т
|70
|Мощность ГД, кВт
|2х3500
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Ученые Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН отработа...изации проекта Научно-образовательного центра «МореАгроБиоТех».
- На территории площадью более 35 000 м² разместятся свыше 70 объ...графике», — рассказал руководитель проекта Павел Габченко.
- Аю-Даг Resort & SPA представляет собой единый комплекс из двух зданий....nbsp;верхнее — непосредственно над первым на возвышенности.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0