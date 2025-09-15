На Судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы (Крым) состоялась церемония закладки нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060, который пополнит флот Арктического бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

Буксир будет работать в порту Сабетта — на западном берегу Обской губы Карского моря. По завершении строительства его доставят в Арктику по внутренним водным путям.

Судно рассчитано как на буксировку, так и на противоаварийные, пожарные работы.

Буксир проекта NE060 представляет собой стальное однопалубное самоходное судно с рулевой рубкой кругового обзора и машинным отделением в его средней части, где расположены 2 дизельные энергетические установки, приводящие в движение полноповоротные винторулевые колонки. 4 водонепроницаемые переборки делят буксир на 5 водонепроницаемых отсеков.

Судно обладает высокой манёвренностью — небольшой угол наклона форштевня уменьшает сопротивление льда. Оно оборудовано пунктом коллективной безопасности для защиты экипажа в предаварийных ситуациях при работе с СПГ-танкерами.

Буксир имеет компактную надстройку с рулевой рубкой, большую кормовую и просторную носовую части палубы. Он оснащен буксирной лебёдкой и гидравлическим палубным краном. Корпус защищён ледовым поясом, ледовыми и дополнительными шпангоутами.