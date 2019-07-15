В Тольятти дан старт освоению площадки технопарка «Жигулевская долина 2»

В Тольятти 15 июля дан старт освоению площадки технопарка «Жигулевская долина 2». В рамках Всероссийского форума-совещания по развитию моногородов состоялась церемония начала строительства на территории «Жигулевской долины 2» производственного корпуса ООО «ЭНП-И».

Первый резидент технопарка «Жигулевская долина 2» ООО «ЭНП-И» совместно с французской компанией SAS «BiA» создаёт уникальные в России компетенции в области автоматизации технологических процессов, производства высокотехнологичной продукции и оборудования для опасных производственных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских работ и инжиниринга. Реализация данного проекта позволит создать новые рабочие места и значительно повысит качество выполнения инжиниринговых услуг в Самарском регионе. Инвестиции в проект составят 250 миллионов рублей.

Всего на сегодняшний день уже 7 компаний являются участниками «Жигулевской долины 2». На средства инвесторов-резидентов технопарка будут построены производственные корпуса для размещения промышленных объектов. Планируемый объём частных инвестиций — почти 500 миллионов рублей, вновь созданных высокотехнологичных рабочих мест — 257 единиц.

Резидентами ТОСЭР стали четыре компании с инвестпроектами по созданию Центра обслуживания и обработки информации, по построению цифровой инфраструктуры Тольятти с применением инновационной технологии Смарт Сити, по модернизации производства стальных прямошовных труб, а также по расширению предприятия в области литейного производства. Заявленный объём инвестиций составляет более 247,5 млн рублей и количеством новых рабочих мест 1700 единиц.