Автомобили, беспилотники и парашюты закупили для борьбы с лесными пожарами Приморья

Более 100 миллионов рублей направлено на техническое перевооружение Приморской авиабазы. В распоряжении специалистов новые автомобили, беспилотные летательные аппараты, парашюты позволят более оперативно тушить лесные пожары.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, часть средств направлена из федерального бюджета — 60 миллионов рублей. Закуплено более 20 автомобилей ГАЗ и УАЗ, трал-полуприцеп и автомастерская. Техника уже находится в пути.

Благодаря этому приобретению возрастает маневренность подразделений авиабазы и будет сокращено время прибытия на лесные пожары в самых труднодоступных местах.

Более 44 миллионов рублей в этом году предусмотрели и в краевом бюджете. На эти средства будут приобретены 26 квадрокоптеров, два беспилотных летательных аппарата, два трала-полуприцепа и парашюты, 80 спусковых устройств.

Стоит отметить, что за последние месяцы количество сотрудников авиабазы возросло до 450 человек. Основная часть из них — это лесные пожарные наземной службы и десантники-пожарные.